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رئيس التحرير
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برلمان

حزب مصر أكتوبر ينظم ملتقى توظيفي لتوفير فرص عمل للشباب ..صور

مصر أكتوبر ينظم ملتقى
مصر أكتوبر ينظم ملتقى توظيفي لتوفير فرص عمل للشباب

نظم حزب مصر أكتوبر، أمس الثلاثاء، تحت رعاية الدكتورة جيهان مديح رئيس الحزب وباشراف اللواء أشرف أبو المحاسن نائب رئيس الحزب، بمقر الأمانة المركزية للحزب فى التجمع الخامس، الملتقى التوظيفي الأول بالتعاون مع أحدي شركات التطوير الأمني بالتعاون مع أمانة الحزب بمحافظة الجيزة، لتوفير عدد من فرص العمل للشباب.

يأتي ذلك انطلاقا من دور الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني فى مساندة أجهزة ومؤسسات الدولة المصرية للحد من البطالة.

وأكدت الدكتورة جيهان مديح رئيس الحزب، على أهمية مشاركة الحزب ككيان وطني يساند الدولة المصرية في توفير فرص عمل للراغبين وتشجيع الشباب علي المشاركة في العمل العام والخاص.

وأوضحت "مديح" أن الحزب يعمل منذ مدة على برنامج يهدف للتعاون مع شركات القطاع الخاص والمصانع لتوفير العديد من فرص العمل للشباب، منوهة بأن هذا الملتقى يأتي استمرارا لهذا النهج، وهذه المبادرة لن تكون الاخيرة فى هذا الشأن.

من جانبه شدد المستشار ناصر جابر حسان، أمين عام الحزب بمحافظة الجيزة، على أهمية تدريب وتثقيف الافراد وتأهيلهم لسوق العمل، منوها إلى وضع خطة عمل سيتم من خلالها اعداد كوادر لدمجها في قطاع الاعمال، مشيرا الي أن  شركة التطوير الامني ستقدم من خلال حزب مصر اكتوبر عدد غير متناهي من الوظائف للحد من البطالة .

جاء ذلك بحضور اللواء اسامة حامد امين التنظيم بالمركزية و الدكتورة شريهان القشاوي نائب رئيس الحزب لشؤون المرأة عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والمهندس أحمد الباز الأمين العام المساعد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومصطفى قطامش الأمين العام المساعد، واللواء وليد فاروق امين تنظيم القاهرة، وأحمد سامي أمين شباب الجمهورية، وقيادات من الأمانة المركزية للحزب وبعض أمانات المحافظات وممثلي شركة التطوير الأمني التي تقدم الوظائف.

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الدكتورة جيهان مديح حزب مصر أكتوبر الملتقى التوظيفي الأول مؤسسات المجتمع المدني البطالة

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