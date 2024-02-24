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رئيس التحرير
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قفزت من السيارة.. تفاصيل قضية حبيبة الشماع فتاة الشروق بعد محاولة اختطافها

احمد دياب مذيع صدى
احمد دياب مذيع صدى البلد

قدم مذيع صدى البلد أحمد دياب تغطية خاصة حول تفاصيل ضحية جديدة لتطبيقات التوصيل، ولكن الضحية هذه المرة قفزت من السيارة؛ خوفا من اختطافها.. فما تفاصيل الحادث؟ وهل تم القبض على الجاني؟.

حبيبة الشماع ضحية أحد تطبيقات التوصيل، اتهمت أسرتها، سائقا بأحد التطبيقات الشهيرة، بمحاولة ترويعها وخطفها، ما نتج عنه قفزها من السيارة في أثناء سيرها على طريق السويس بنطاق القاهرة.

وعن تفاصيل الحادث، فقد كشفته ابنة عمة حبيبة الشماع، وقالت إن حبيبة طلبت سيارة من التطبيق الساعة 6.50 مساءً، وكانت رايحة من مدينتي لمصر الجديدة، وأثناء رحلتها بالسيارة قامت والدتها بالاتصال بها، ولكن مكنتش عارفه تسمع صوتها بسبب أن صوت الأغاني في السيارة كان مرتفعا، وأيضا سائق السيارة كان بيتخانق مع شخص في الهاتف وطلبت  حبيبة من السائق أنه يخفض صوت الكاسيت في السيارة، ولكنه رفض وردد كلمات غير مفهومة، وسألتها والدتها السواق ده ماله يا حبيبة؟ فردت عليها: مش عارفة ماله، وأغلقت معها الهاتف.

 

حبيبة الشماع فتاة الشروق محاولة خطف

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