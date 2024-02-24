قفلت زجاج السيارة ورشيت معطر.. اعترافات المتهم في حادث سيدة طريق السويس

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وتضمن قيام سيدة بالقفز من سيارة على طريق السويس بالقاهرة.

وبالفحص، تبين أنه تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، من أحد المستشفيات، باستقبال (السيدة المشار إليها – مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول)، مصابة بجروح في الرأس، واضطراب بدرجة الوعى "لا يمكن استجوابها".

وأفاد أحد شهود الواقعة (مقيم بدائرة القسم) بأنه حال سيره على طريق السويس بدائرة القسم، شاهد المصابة حال قفزها من باب سيارة خلفي "كانت تستقلها" في أثناء سيرها؛ فتوقف لمساعدتها، وأبلغته أنها كانت تستقل السيارة المشار إليها "تابعة لإحدى تطبيقات النقل الذكي" ولدى محاولة قائد السيارة معاكستها؛ قفزت من السيارة، خشية تحرشه بها، وتم نقلها للمستشفى عقب ذلك.

وجرى تحديد وضبط السائق المذكور (له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الجيزة)، وبمواجهته؛ قرر أنه حال قيامه بغلق نوافذ السيارة ورش معطر؛ فوجئ بقيام المذكورة بالقفز من السيارة، فقام باستكمال سيره، ولم يتوقف؛ خشية تعرضه للإيذاء.

واتخذت الإجراءات القانونية.