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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بعد نجاح فيلم"الحريفة": كزبرة: كنت قدها واستنوا الجزء التاني

صدى البلد

أعرب مطرب المهرجانات كزبرة بسعادته بنجاح أولي تجاربه الفنية فيلم “الحريفة” ، بعد أن حقق نجاح جماهيري ضخم منذ إنطلاقة عرضه فى السينمات.

كتب أحمد بحر الشهير بكزبرة من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، من صغري كان نفسي آخد فرصة تمثيل وكانت بتتأخر عشان ربنا شايلي الأحسن والأفضل ليا والحمد لله الفرصة جت والحمد لله بتوفيق ربنا الواحد.

وأضاف كزبرة: كنت قدها وأول فيلم ليا بقى من أعلى إيرادات السينما المصرية، والفضل بعد ربنا يرجع للناس اللي دخلت الفيلم، وأنا بشكر كل واحد فيكم من كل قلبي، ويا رب نفضل دايما عند حسن ظنكم وثانيا أنا بشكر أستاذ طارق الجنايني.


وأردف كزبرة: طارق الجنايني صاحب الفضل عليا بعد ربنا لأنه شاف فيا موهبة ودعمني من كل قلبه، وتاني حاجة على المخاطرة الكبيرة وثقته في شباب لسه طالعة وأغلبيتهم كان أول مرة يمثل بجد، أنت أفضل وأشطر الناس اللي شوفتها وتستاهل الخير كله وطبعا بشكر أستاذ روؤف السيد المخرج العبقري اللي قدر يطلع من كل واحد فينا أحسن ما عنده ومعاملته لينا وإنه قدر يحتوينا ويثق في موهبتنا.


وأكمل كزبرة: وطبعا بشكر أخويا وحبيبي أستاذ إياد صالح القلم الجارح على الفيلم الحقيقي والورق الجميل اللي يعيش مع الناس والرسالة الحلوة اللي وصلتها من الفيلم وطبعا أي حد اشتغل في الفيلم، أنا بشكره من كل قلبي، وأخيرًا إخواتي الحريفة أنا طبعا مهما أتكلم مش هعرف أعبر عن حبي ليكم وهفضل طول عمري فخور إني اشتغلت معاكم، وفخور أن النجاح ده أنا شوفته معاكم أنتم وليا الشرف إني كنت جزء بسيط من العمل ده وأخيرا استنوا الجزء التاني.

ويقوم ببطولته فيلم الحريفة ، كل من  نور النبوى وميدو وكزبرة، وتدور قصة فيلم "الحريفة" حول "ماجد" لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ومعا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة.

أخبار كزبرة أغانى كزبرة طرح جزء جديد من فيلم الحريفة أبطال فيلم الحريفة الفنان كزبرة

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