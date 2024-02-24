جوجل تعلن إيقاف تطبيق Google Pay في هذه الدولة

أعلنت شركة جوجل أنه سيتم إيقاف تطبيق الدفع Google Pay في الولايات المتحدة في 4 يونيو القادم، وذلك في محاولة لتبسيط طرق الدفع الخاصة به.

وفي بيان للشركة قالت فيه إن تطبيق الدفع Google Pay سيكون متاحًا فقط في سنغافورة والهند بسبب "الاحتياجات الفريدة في تلك البلدان".

وقالت الشركة إن Google Wallet حلت الآن محل Google Pay إلى حد كبير، مع خمسة أضعاف عدد المستخدمين في 180 دولة.

وبررت الشركة بأن Google Pay يمكنها التعامل مع أكثر من مجرد عمليات الدفع، فبالإضافة إلى بطاقات الائتمان والخصم، فإن الخدمة تقوم بتخزين بطاقات النقل.

كما توفر الخدمة رخص القيادة ومفاتيح السيارة الافتراضية، وغيرها من الخدمات ولكن في الوقت نفسه ستظل خدمة Google Pay متاحة من خلال Google Wallet.