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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجلس الأمن الروسي: الغرب أعداءنا وعقوباتهم تستهدف جميع مواطنينا

ميدفيديف
ميدفيديف

علق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف على العقوبات الجديدة التي جاءت متزامنة مع الذكرى الثانية لبدء العملية العسكرية الخاصة، واصفا الدولب الغربية بـ أعداء روسيا 

وقال ميدفيديف في تصريحات نقلتها وسائل الاعلام الروسية 'لكن ما أريد لفت الانتباه إليه اليوم هو أن هذا الحظر لم يعد موجها ضد السلطات أو الشركات في البلاد، كما يحب خصمنا أن يقول" 

واضاف “لقد تم اعتماده ضد جميع سكان روسيا. على سبيل المثال، الحظر 'يتعلق الأمر بنظام الدفع “مير” والقيود المفروضة على أنشطة الشركات العاملة في بناء المساكن في البلاد، والسبب واضح - فكلما كان الأمر أسوأ بالنسبة لمواطني روسيا، كان ذلك أفضل بالنسبة للعالم الغربي”

وتابع 'فليعانوا جميعًا هناك، علينا فقط أن نتذكر ذلك وننتقم منهم حيثما نستطيع. إنهم أعداؤنا'.

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