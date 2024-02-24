أضخم حفلات بيروت|شاهد.. بروفة الفرقة الموسيقية والتجهيزات النهائية لحفل شيرين عبدالوهاب

يستعد مسرح فورم دي بيروت لإستقبال جمهور النجمة شيرين عبد الوهاب عقب الإنتهاء من التجهيزات وبروفات الفرقة الموسيقية حيث من المقرر أن تصعد الفنانة الكبيرة على خشبة المسرح فى الحادية عشر مساء اليوم السبت.

وتم الإستعداد للحفل منذ أيام خاصة انه يعد من أضخم حفلات بيروت من حيث الحضور والتجهيزات غير المسبوقة بمواصفات لايف عالمية من صوت وإضاءة ومسرح لإستقبال النجمة الكبيرة التي يتشوق لها الجمهور خاصة مع تغيبها عن إحياء الحفلات في لبنان لفترة طويلة.

اويشارك في إحياء فقراته ديسكو بيروت وكريستين درامز وجاى مانوكيان ويقوم بالتنظيم فادى أبو عاص FA Production وتامر عبد المنعم pmg .

وتألقت شيرين عبد الوهاب مؤخرا في إحياء ختام حفل اولى الليالي السعودية المصرية التي تقام بالتعاون بين وزارة الثقافة المصرية والهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية برئاسة المستشار تركي آل الشبخ وشارك فى إحياء الحفل بحضور كبار نجوم الفن والإبداع.

كما تصدرت أغنية "الدهب" التى أطلقتها شيرين عبد الوهاب مؤخرا تريند مواقع التواصل الاجتماعي والتي تعد عودة قوية لها وهي كلمات تامر حسين ولحن مدين.