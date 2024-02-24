النار أكلت كراتين رمضان.. تفاصيل حريق مخزن المعونة بجمعية رسالة في أكتوبر

تجري النيابة العامة بأكتوبر تحقيقات موسعة في نشوب حريق داخل فرع جمعية رسالة بمدينة ٦ اكتوبر، بعدما التهمت النيران كمية من كراتين رمضان المخصصة لاعانة بعض الأسر.

وانتدبت النيابة خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق وتحديد اسبابه ومدى وجود شبهة جنائية من عدمه.

وسيطرت مساء اليوم السبت قوات الحماية المدنية بالجيزة على مخزن جمعية رسالة بمدينة ٦ أكتوبر، ومنع امتداد النيران للمناطق المجاورة.

والبداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا من شرطة النجدة مفاده نشوب حريق داخل مخزن جمعية رسالة فرع أكتوبر واحتراق كراتين معونات، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمحل البلاغ للسيطرة عليه، وتم الدفع بـ سيارتي إطفاء وإخماد النيران، وتم فرض الكردون الأمني للسيطرة على الحريق.

وتبين من المعاينة الأولية أن الحريق نشب داخل مخزن المعونة بجمعية رسالة، كما أن النيران التهمت بعض كراتين المعونات الرمضانية للمحتاجين.