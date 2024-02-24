عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

النار أكلت كراتين رمضان.. تفاصيل حريق مخزن المعونة بجمعية رسالة في أكتوبر

أرشيفية
أرشيفية

تجري النيابة العامة بأكتوبر تحقيقات موسعة في نشوب حريق داخل فرع جمعية رسالة بمدينة ٦ اكتوبر، بعدما التهمت النيران كمية من كراتين رمضان المخصصة لاعانة بعض الأسر. 

وانتدبت النيابة خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق وتحديد اسبابه ومدى وجود شبهة جنائية من عدمه. 

وسيطرت مساء اليوم السبت قوات الحماية المدنية بالجيزة على مخزن جمعية رسالة بمدينة ٦ أكتوبر، ومنع امتداد النيران للمناطق المجاورة.

 

txt

بوست نعي وقطعة خيش.. أدلة قادت الأمن لقاتـ.ل إيهاب أشرف طالب الدقهلية

txt

الدقهلية تريند الأحزان.. جريمة بشعة جديدة بطلها الطفل يوسف بعد الطالب إيهاب| صور

والبداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا من شرطة النجدة مفاده نشوب حريق داخل مخزن جمعية رسالة فرع أكتوبر واحتراق كراتين معونات، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمحل البلاغ للسيطرة عليه، وتم الدفع بـ سيارتي إطفاء وإخماد النيران، وتم فرض الكردون الأمني للسيطرة على الحريق. 

وتبين من المعاينة الأولية أن الحريق نشب داخل مخزن المعونة بجمعية رسالة، كما أن النيران التهمت بعض كراتين المعونات الرمضانية للمحتاجين.

حريق مخزن المعونة بجمعية رسالة جمعية رسالة حريق النيابة العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء ليلة النصف من شعبان.. ردده الآن يمحو ذنوبك ويقضي حوائجك ويعطيك الخيرات

السعر مفاجأة.. أرخص موبايل سامسونج في مصر

لو رجع الزمن أشتغل بواب وزبال للأهلي.. لاعب سابق يثير الجدل بتصريحات نارية

دعاء ليلة النصف من شعبان لزيادة الرزق.. ترفع فيها الأعمال إلى الله

تنبيهات عاجلة لسكان القاهرة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

كاف يفجر مفاجأة بشأن إيقاف ياسر إبراهيم ومحمد هاني بدوري أبطال أفريقيا

قرار عاجل من النيابة في واقعة قفز فتاة من سيارة بطريق السويس

يقترب من السعر الرسمي| ضربة قوية للدولار في السوق السوداء.. هل يصل 24 جنيهاً؟

موضوعات متعلقة

تأجيل محاكمة شيرين عبد الوهاب بتهمة سب المنتج محمد الشاعر لهذا الموعد

لغز الجثة العارية.. أمن الجيزة يكشف تفاصيل العثور على ميت بالدقي

مشاجرة بموقع تصوير فيلم سينمائي شهير والأمن يكشف التفاصيل

نطت من العربية وهي ماشية.. ابنة عم حبيبة الشماع تكشف تفاصيل الحادث

بعد قليل.. قرار قضائي عاجل ضد شيرين عبدالوهاب

مصرع وإصابة 15 شخصا في انقلاب سيارتين على محور26 يوليو بالشيخ زايد

موعد مع الموت | مأساة في الشيخ زايد

سقوط قتـ.يل و4 مصابين في معركة بالأسلحة النارية بـ أوسيم

ترشيحاتنا

ابنتها السبب| أصالة قبل وبعد عمليات التجميل .. شاهد الفرق

بدء توافد النجوم على السجادة الرمادية لحضور حفل SAG Awards| شاهد

رئيس غينيا الاستوائية يوجّه بتعزيز علاقات التعاون الثنائية مع مصر في شتي المجالات

تحويل النص لفيديو.. عصر جديد من الذكاء الاصطناعي من شركة OpenAI

ذهب وسيارات وغيرها| انخفاض كبير في أسعار السلع قبل رمضان.. ولميس الحديدي تفجر مفاجأة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 25 فبراير 2024 صحيا ومهنيا وعاطفيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جفاف الفم مؤشر لأمراض خطيرة وأدوية ضارة

أرخص من القهوة.. بذور لها نفس شكل وطعم البن وفوائد موجودة في الأدوية

بأقل ميزانية .. طريقة تخزين البفتيك لشهر رمضان

نوع خضار ب 4 جنيهات بس .. يقلل الوزن ويمنع السرطان

فيديو

مسلسلات رمضان| طرح البرومو الرسمي لمسلسل "2024"

حيلة جمعا بها 63 مليون جنيه.. عاطلان ينفذان أكبر عملية نصب على المواطنين|فيديو

قفزت من السيارة.. تفاصيل قضية حبيبة الشماع فتاة الشروق بعد محاولة اختطافها

أكتر من «الثلثين».. رسوب جماعي في صيدلة سوهاج والنسبة صادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: لحظة الأدرينالين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الأيادي المرتعشة

مي حمدي

مي حمدي تكتب: بائع البرتقال

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

اﻟﻤﺰﻳﺪ