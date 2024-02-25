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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم.. محاكمة المتهم بإنهاء حياة نجل لاعب الزمالك السابق

محاكمة المتهم بقتل
محاكمة المتهم بقتل لاعب نادي الزمالك السابق..غدًا

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الأحد، محاكمة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق "عمر كشمير" في منطقة حلوان.

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وكشف أمر الإحالة أن المتهم قتل المجني عليه "محمد عمر حسن كشمير"، من غير سبق إصرار أو ترصد بأن استوقفه وأشهر سلاحا أبيضا - تال وصفه - لسرقته فرفض الانصياع له فانهال عليه طعنا بسلاحه الأبيض في صدره فأحدث إصاباته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي المرفق والتي أودت بحياته قاصداً من ذلك إزهاق روحه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

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وأوضح أمر الإحالة أن المتهم سرق المنقول المبين وصفا بالأوراق والمملوك للمجني عليه محمد عمر حسن كشمير عقب إتمام جُرمه محل الاتهام السابق وكان ذلك حال حمله لسلاح - محل الإتهام  - وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز سلاح أبيض "مطواة قرن غزال " بغير ترخيص وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

محكمة جنايات القاهرة محكمة الجنايات قتل نجل لاعب الزمالك لاعب نادي الزمالك عمر كشمير

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