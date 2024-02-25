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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم.. المرافعة في إعادة محاكمة المتهمين بـ"خلية الماريوت"

المرافعة في إعادة
المرافعة في إعادة محاكمة المتهمين بـ"خلية الماريوت"

تستكمل الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الأحد، المرافعة في إعادة محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الماريوت".

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وكانت النيابة قد أسندت إلى المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم، اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

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