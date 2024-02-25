اليوم.. محاكمة تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات

تستكمل محكمة جنح مدينة نصر، اليوم الأحد، تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات المركونة فى الشوارع.

اقرأ ايضًا :

وكشفت التحقيقات أن (مالك مخزن "له معلومات جنائية") بمدينة نصر أول، لقيامه بسرقة سيارة حال توقفها أمام أحد العقارات، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، كما اعترف بتكوينه تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة السيارات بالاشتراك مع (عاطل، عاملين) تم ضبطهم، وباستهداف المخزن المُشار إليه عُثر بداخله (السيارة المُبلغ بسرقتها - سيارة بدون لوحات معدنية المُستخدمة فى ارتكاب الواقعــة - سيارة - عدد من اللوحات المعدنية - عدد 4 شورت بلوك لعدد من السيارات - عدد 6 كنترول سيارة - عدد 13 استيكر مُدون عليه أرقام شاسيه - كمية من أجزاء السيارات - عدد 3 رخص تسيير.

اقرأ ايضًا :