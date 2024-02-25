اليوم.. ثاني جلسات محاكمة المتهمين بقـ.ـتل مسن روض الفرج

تعقد محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، اليوم الأحد، ثاني جلسات محاكمة المتهمين بقتل مسن في روض الفرج، بعد التأجيل فى الجلسة السابقة لعدم حضور المتهمين من محبسهم.

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كانت النيابة العامة باشرت التحقيق مع المتهمين، فأكدوا أنهم قتلوا المجنى عليه داخل مسكنه بسبب وجود خلافات مالية كبيرة بينهم، موضحين أنهم بعثروا محتويات الشقة وسرقوا بعض المتعلقات، حتى يوهموا جهات التحقيق أن الجريمة تمت بدافع السرقة ليبعدوا الشبهة عنهم.

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وأحالت النيابة العامة المتهمين بعد انتهاء التحقيقات إلى المحاكمة بتهمة القتل العمد.