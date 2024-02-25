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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم.. ثاني جلسات محاكمة المتهمين بقـ.ـتل مسن روض الفرج

ثاني جلسات محاكمة
ثاني جلسات محاكمة المتهمين بقتل مسن روج الفرج

تعقد محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، اليوم الأحد، ثاني جلسات محاكمة المتهمين بقتل مسن في روض الفرج، بعد التأجيل فى الجلسة السابقة لعدم حضور المتهمين من محبسهم.

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كانت النيابة العامة باشرت التحقيق مع المتهمين، فأكدوا أنهم قتلوا المجنى عليه داخل مسكنه بسبب وجود خلافات مالية كبيرة بينهم، موضحين أنهم بعثروا محتويات الشقة وسرقوا بعض المتعلقات، حتى يوهموا جهات التحقيق أن الجريمة تمت بدافع السرقة ليبعدوا الشبهة عنهم.

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وأحالت النيابة العامة المتهمين بعد انتهاء التحقيقات إلى المحاكمة بتهمة القتل العمد.

محكمة جنايات شمال القاهرة محكمة العباسية استكمال محاكمة المتهمين مسن روض الفرج محاكمة

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