منتخب الميني فوتبول يكتسح الصومال في افتتاح البطولة العربية بالقاهرة

اكتسح المنتخب المصري للميني فوتبول نظيره الصومال بنتيجة 14/2 في افتتاح مباريات النسخة الأولى من البطولة العربية للميني فوتبول للمنتخبات التي تقام في مصر على ملاعب إيرو سبورت المطار، خلال الفترة من 24 إلى 28 من فبراير الجاري.

سجل أهداف مصر، محمود الشناوي الذي افتتح أهداف البطولة في الدقيقة 3، عادل مجدي "هدفين"، إيهاب طه، زكريا أحمد"4 أهداف"، طارق باهي، أحمد بخيت "هدفين"، جمال مبروك، أحمد جابر إبراهيم، محمود جمال فاروق.

فيما سجل هدفي الصومال، عبدالشكور أحمد، محمد جبريل.

وشهد حفل افتتاح البطولة الذي انطلق قبل المباراة، مجموعة من العروض الفنية لمجموعة من الأطفال، بطلات الجمباز ، وتضمن الحفل عرضًا للفنون الشعبية والتنورة، بالإضافة إلى فقرة غنائية قدمها المطرب الصاعد عمر عبد الوهاب، والذي قدم مجموعة من الأغاني الوطنية.

حضر الحفل مجموعة من الشخصيات العامة في مقدمتهم أحمد سمير رئيس الاتحاد المصري والعربي للميني فوتبول، الدكتور أشرف البجرمي رئيس قطاع الرياضة نائبا عن وزير الشباب والرياضة ، والوزير محمد العرابي وزير الخارجية الاسبق ، أحمد دنش رئيس الاتحاد الاسيوي ورئيس الاتحاد اللبناني للميني فوتبول، واللواء طارق عبد الله رئيس نادي ايروسبورت ، واللواء محمد رضا عوض نائب رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول، والمستشار خالد زين رئيس اللجنة الأولمبية المصرية الأسبق، و السيد محمد بن عبدالله رئيس الاتحاد التونسي للميني فوتبول ، والسيد مفتاح عنيبة رئيس الاتحاد الليبي للميني فوتبول ، والوزير سيد نصر محافظ كفر الشيخ الأسبق ، والأستاذة فاطمة التابعي والاستاذ علي الفقي عضوي مجلس إدارة الاتحاد المصري للميني فوتبول والفنان مجدي كامل.

وضمت قائمة منتخب مصر في البطولة كلًا من: هشام خميس، علي غزال، مروان عيسى، طارق باهي، جمال محمد مبروك، محمود ضاحي، محمود السيد، أحمد جابر إبراهيم، عبدالرحمن إبراهيم، أحمد مصطفى، محمود جمال فاروق، أحمد بخيت، عادل مجدي كامل، زكريا أحمد، إيهاب طه.

ويتكون الجهاز الفني من، أنسي نبيل مديرًا فنيًا، شريف عبد السلام مدربًا عامًا، عصام أحمد مدربًا، ياسر عزت مدربًا لحراس المرمى، لواء طبيب محمد رضا عوض طبيبًا، أشرف الليلي، أخصائي علاج طبيعي، السيد رجب إداري المنتخب.

ويشارك في البطولة العربية كلًا من: الصومال، ليبيا، تونس، لبنان، بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف.

وفيما يلي مواعيد مباريات منتخب مصر المتبقية في البطولة:

مصر & تونس في الساعة الخامسة والنصف من مساء الأحد الموافق 25/2/2024

مصر & ليبيا في الساعة الخامسة والنصف من مساء الثلاثاء الموافق 27/2/2024

مصر & لبنان في الساعة الرابعة من مساء الأربعاء الموافق 28/2/2024.

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