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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هشام نصر: عايزين غرامة كهربا بالدولار.. وهنفاوض رمضان صبحي في حالة واحدة

صدى البلد

نشر الإعلامي إبراهيم فايق تصريحات هشام نصر نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال هشام نصر : "عايزين غرامة كهربا بالدولار ولو رمضان صبحي عايزنا هنفاوضه وهنرتب لكل أندية مصر إنها تزور الزمالك".

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، النزول بالحمل البدني للاعبين، في المران الختامي اليوم السبت الذي أقيم على ستاد 19 مايو 1956 استعداداً لمواجهة أبو سليم الليبي.

وفضل المدير الفني النزول بالحمل البدني حتى لا يتعرض اللاعبون للإجهاد قبل مواجهة الفريق الليبي مساء الغد.

ويلتقي الزمالك مع أبو سليم الليبي في السادسة مساء اليوم الأحد بتوقيت مصر، على ستاد 19 مايو 1956 بمدينة عنابة الجزائرية، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

كهربا دفع غرامة كهربا هشام نصر غرامة كهربا

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