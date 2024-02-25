عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من نيكي هايلي بعد خسارتها أمام ترامب في كارولينا الجنوبية

أرشيفية
أرشيفية

قالت المرشحة الجمهورية الأمريكية نيكي هيلي إنها سوف تستمر في السباق الانتخابي رغم خسارتها أمام الرئيس السابق دونالد ترامب في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري عن كارولينا الجنوبية.

وأمضت هايلي، التي عملت سفيرة لدى الأمم المتحدة في عهد ترامب، أسابيع وهي تتجول في الولاية التي اُنتخبت حاكمة لها مرتين، محذرة من أن المرشح الأوفر حظاً، البالغ من العمر 77 عاماً ويواجه 4 لوائح اتهام، كبير في السن ومشتت الذهن بحيث لا يمكنه أن يصبح رئيسًا مرة أخرى.

وفي جميع الانتخابات التمهيدية باستثناء واحدة منذ عام 1980، أصبح الفائز الجمهوري في ولاية كارولينا الجنوبية هو مرشح الحزب. لكن هيلي تعهدت مرارًا وتكرارًا بالمضي قدمًا إذا خسرت ولايتها، حتى في الوقت الذي يستعد فيه ترامب لخوض "جولة الإعادة" المحتملة في الانتخابات العامة ضد الرئيس جو بايدن في نوفمبر المقبل.

وقالت هيلي لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية إنها ترى نفسها بديلاً للناخبين الجمهوريين عن ترامب، إذا انقلبت المتاعب القانونية للرئيس السابق وناخبو الحزب الجمهوري ضده.

وأوضحت هيلي قائلة: "أرى نفسي كخيار جمهوري يمكن للناس أن يدركوا أنه عندما ترون أن دونالد ترامب لا يستطيع الفوز، وتعلمون أنه يتعين علينا تغيير هذا البلد، فأنا بديلكم".

وتقول الشبكة إن مشكلة هيلي الوحيدة، هي أن الناخبين الجمهوريين في الانتخابات التمهيدية لم يعودوا ينظرون إليها على أنها بديل قوي لترامب.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء ليلة النصف من شعبان .. احرص على قيامها

دعاء ليلة النصف من شعبان.. 3 كلمات قبل النوم تمحو ذنوبك وتفتح الأبواب المغلقة

السعر مفاجأة.. أرخص موبايل سامسونج في مصر

وداعا للسوق السوداء وتوحيد سعر الصرف خلال أسابيع.. الحكومة تعلن خطوات حاسمة

كيفية قيام ليلة النصف من شعبان.. أكثر من الذكر والتسبيح والصلاة على النبي

دعاء ليلة النصف من شعبان.. 3 كلمات يسخر بها الله لك الأرض ومن عليها

تنبيهات عاجلة لسكان القاهرة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

دعاء ليلة النصف من شعبان لزيادة الرزق.. ترفع فيها الأعمال إلى الله

ترشيحاتنا

سعر الذهب عيار 21 اليوم 25-2-2024

دعاء ليلة النصف من شعبان للزواج.. 8 كلمات نبوية تجلب الزوج الصالح

نصائح للاهتمام بصحة كبار السن ورعايتهم.. من وحي مسلسل سر إلهي

مجلس الإمارات للمستثمرين: رأس الحكمة أم الصفقات في الشرق الأوسط وأفريقيا

غدًا.. الحكم على طبيب تعدى على شقيقة زوجته بعد إحالته للمفتي

وداعا للسوق السوداء وتوحيد سعر الصرف خلال أسابيع.. الحكومة تعلن خطوات حاسمة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إيما ستون وآن هاثاواي.. أفضل إطلالات النجمات في حفل SAG Awards| صور

لابسة نجفة.. أغرب إطلالات النجمات على السجادة الرمادية لحفل SAG Awards| صور

60 سنة بملامح شاب.. مقطع فيديو لصبي يثير الجدل| ما القصة؟

سعره خرافي .. فستان شيرين عبد الوهاب في لبنان يضعها بمأزق

فيديو

فيديو يحبس الأنفاس.. مشهد مروع لاصطدام 100 سيارة ببعضها بالصين

مسلسلات رمضان| طرح البرومو الرسمي لمسلسل "2024"

حيلة جمعا بها 63 مليون جنيه.. عاطلان ينفذان أكبر عملية نصب على المواطنين|فيديو

قفزت من السيارة.. تفاصيل قضية حبيبة الشماع فتاة الشروق بعد محاولة اختطافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: لحظة الأدرينالين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الأيادي المرتعشة

مي حمدي

مي حمدي تكتب: بائع البرتقال

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

اﻟﻤﺰﻳﺪ