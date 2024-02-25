لولا براعته ما فاز الفريق على ميدياما.. مجدي عبد الغني يتغنى بنجم الأهلي

دافع الإعلامي مجدي عبد الغني عن حارس مرمي النادي الاهلي مصطفي شوبير بعد أداءه أمام ميدياما عبر حسابة بموقع فيسبوك.

وقال مجدي عبد الغني: مش عايز اظلم مصطفي شوبير عشان والده احمد شوبير، ولولا مصطفي شوبير في صدتين اكتر من رائعتين، ولولا براعتة ماكان الاهلي فاز علي ميدياما، فهو يمتلك شخصية قوية.

وحقق فريق الكرة بالنادي الأهلي فوزًا صعبًا أمام ميدياما الغاني بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بينهما، امس الجمعة، في دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلى لمواجهة بلدية المحلة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل الموافق 27 فبراير الجاري، في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة، 8 مساء بتوقيت السعودية.

ويحتل الأهلى المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة بعدما لعب 6 مباريات حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في 2 ولم يخسر وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 4 أهداف.