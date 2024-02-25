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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انتبه.. 3 أجهزة في منزلك تسرق الكهرباء

صدى البلد

يحرص جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك علي تقديم بعض النصائح لتوفير الاستهلاك وخفض قيمة فاتورة الكهرباء.

أجهزة تسرق الكهرباء

ويوضح جهاز مرفق الكهرباء فى منشور له على صفحته الرسمية فيس بوك الأجهزة السارقة للكهرباء والتى تستهلك الكهرباء رغم غلقها وهى ..

 

شاحن الموبايل: تستهلك شواحن الهواتف المحمولة قدر كبير من الكهرباء وحتى مع عدم توصيلها بالتليفون المحمول.


الريسيفر: يستهلك جهاز استقبال القنوات الفضائية «الريسيفر» كمية كبيرة من الكهرباء على مدار الشهر بسبب شاشة عرض البيانات.


جهاز روتر الانترنت: يستهلك الروتر كهرباء بسبب وجود أكثر من 4 لمبات إشارة الشبكة، تعمل بشكل مستمر.

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فيش الأجهزة الكهربائية المغلقة: رغم غلق الأجهزة من خلال الريموت الا أنها تكون فى وضع الاستعداد وبالتالى تستهلك كهرباء.

وكانت وزارة الكهرباء قد أعلنت فى يناير الماضى عن زيادة أسعار الكهرباء بعد أن أرجأت تطبيق الزيادة لمدة عام ونصف نتيجة الظروف الاقتصادية التى يشهدها المجتمع،  وجاءت الزيادة كالتالى..

 أسعار الكهرباء 2024
 

الشريحة الأولى والتي تستهلك من صفر إلى 50 كيلووات ساعة سعر الكيلو فيها 58 قرشًا  وخدمة العملاء 1 جنيه ‎

الشريحة الثانية من 50 إلى 100 كيلووات ساعة وسعر الكيلو وات فيها أصبح 68 قرشًا بدلا من 58 قرشًا، و 2 جنيه‎ مقابل مقابل خدمة عملاء.

الشريحة الثالثة من 100 إلى 200 كيلووات، سعر الكيلو وات ساعة بتلك الشريحة أصبح 83 قرشا بدلا من  77 قرشًا وتكون خدمة العملاء 4 جنبهات. ‏

الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات، وسعر الكيلو بتلك الشريحة أصبح 125 قرشًا، وخدمة العملاء 11 جنيهًا.


الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات ساعة سعر الكيلو في تلك الشريحة أصبح 140 قرشًا بدلا من  128 قرشًا ، و15 جنيهًا مقابل خدمة عملاء.


الشريحة السادسة من  صفر الى 651 إلى ألف كيلو وات ساعة  سعر الكيلو وات 150 قرش مقابل خدمة عملاء 25 ‎ جنيهًا.

الشريحة السابعة وتكون من صفر إلى  ألف كيلوات  لا تحصل على أي دعم وسعر الكيلو وات ساعة فيها 165 قرشًا، مقابل خدمة عملاء 40 جنيهًا. ‎

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