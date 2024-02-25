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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية: مشروع تطوير رأس الحكمة الصفقة الاستثمارية الأضخم في تاريخ مصر

النائبة ايفلين متى
النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب

أشادت النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بنجاح الحكومة فى تنفيذ مشروع تطوير "رأس الحكمة" على الساحل الشمالي الغربي مع دولة الإمارات العربية بمبلغ إجمالي 35 مليار دولار ، مشيرة إلى أنها الصفقة الاستثمارية الأضخم فى تاريخ مصر.

وأكدت متى فى بيان صحفى لها أن مشروع تطوير "رأس الحكمة" سيساهم فى تشغيل العديد من الشركات فى مصر ، و توفير فرص عمل كثيرة للشباب ، كما أنه سيكون بمثابة مشروع سياحى تجارى زراعى ، مما يجعلها مدينة وكأنها دبى الثانية موجودة فى مصر ، مشيرة إلى أن هذا المشروع كان يتم دراسته بين مصر والإمارات منذ 5 سنوات حتى ظهر إلى النور مؤخرا.

وأشارت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أن مشروع تطوير "رأس الحكمة" يأتى ضمن استراتيجية تنمية مصر عام 2052 ، وستكون هناك تنمية حقيقية فى هذه المنطقة من الإسكندرية وحتى مرسى مطروح ، وسيكون بجوارها الضبعة ومدينة العلمين الجديدة ، مؤكدة أن هذا المشروع سيكون له عوائد كثيرة ، حيث أنه سيجعل لدينا إقتصاد سياحى وصناعى واسثمارى فى الشركات العاملة فى هذا المشروع ، كما أنه سيجلب المزيد من العملة الصعبة لمصر.

وأوضحت أن تنفيذ هذا المشروع مع دولة الإمارات ، جاء نتيجة لمدى إداراك الإمارات لقيمة مصر بإعتبارها مصدر جذب للعرب والعديد من السياح على مستوى العالم من خلال جمال شواطئها ، مؤكدة أن منطقة رأس الحكمة تحولت فيها الرمال البيضاء على طريق الضبعة ومرسى مطروح إلى زراعات ، حيث كانت كلها جبال بيضاء قبل ذلك.

الحكومة مشروع تطوير رأس الحكمة الساحل الشمالي الغربي دولة الإمارات العربية العملة الصعبة

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