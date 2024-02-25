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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيهود باراك يهاجم نتنياهو: الأزمة أكبر منه ويخاطر بحياة الأسرى

باراك ونتنياهو
باراك ونتنياهو

شن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي السابق، إيهود باراك، صباح اليوم الأحد، هجوما جديدا على بنيامين نتنياهو، بسبب طريقته في إدارة الحرب وملف الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.

وقال باراك بحسب وسائل إعلام عبرية: من المهم لنتنياهو أن يبدو قويا بدلا من التوصل إلى اتفاق، فهو على استعداد للمخاطرة بحياة الأسرى، إدارة هذه الأزمة أكبر منه بمراحل".

وفي وقت سابق، أعرب إيهود باراك، عن دعمه القاطع للتوصل إلى حل سريع لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في غزة.

 وفي مقابلة مع مارك أوستن على قناة سكاي، أكد باراك على الحاجة الملحة لإعطاء الأولوية لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين على حساب العملية الممتدة للقضاء على قدرات حماس العسكرية.

باراك بوجود جدول زمني محتمل مدته عام 

واعترف باراك بوجود جدول زمني محتمل مدته عام تقريبًا لتحييد قدرات حماس العسكرية، لكنه أكد على الحاجة الملحة لتأمين إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين خلال إطار زمني أقصر، حتى لو تطلب الأمر وقفًا مؤقتًا لإطلاق النار لمدة عشرة أسابيع.

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