طرد نائب من مجلس العموم البريطاني بسبب عنصريته مع المسلمين

طرد الحزب الحاكم في بريطانيا نائبا بعد معاداته العنصرية للمسلمين.

واختار حزب المحافظين البريطاني، الذي يرأسه رئيس الوزراء ريشي سوناك، إبعاد نائبا من كتلته البرلمانية بعدما رفض الاعتذار عن اتهامه رئيس بلدية لندن العمالي صديق خان بأن الإسلاميين يسيطرون عليه.

وضغط المحافظون على النائب المطرود لي أندرسون، الذي شغل سابقا منصب نائب رئيس الحزب لدفعه للخروج من الحزب بعد تصريحات أثارت تنديدا واسعا باعتبارها عنصرية ومعادية للإسلام، خاصة ضد صديق خان.

وكان أندرسون قال لشبكة "جي بي نيوز" المحافظة المتشددة إن الإسلاميين "سيطروا" على صديق خان، أول مسلم يتولى رئاسة بلدية العاصمة البريطانية.

ويأتي هذا في ظل زيادة في الحوادث المرتبطة بمعاداة المسلمين في المملكة المتحدة منذ اندلاع الحرب في غزة.