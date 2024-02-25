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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القبض على عصابة تخصصت في تزوير المحررات الرسمية بالقاهرة

احد المتهمين
احد المتهمين

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض علي عصابة تخصصت في تزوير المحررات الرسمية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام عناصر تشكيل عصابى بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية متخذين من إحدى المطابع بدائرة قسم شرطة عابدين مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى ، تم ضبط 3 أشخاص أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول، وعُثر بحوزة أحدهم على عدد من الكارنيهات "مزورة" بإسم وصورة أحد المتهمين بالصفات المنتحلة منسوب صدورها لعدة جهات – عدد من الأكلاشيهات – جهاز كمبيوتر خاص بالمطبعة.

وبالفحص تبين قيام أحد المتهمين بالإتفاق مع مالك المطبعة على شراكته دون علمه بنشاطه الإجرامى.

 

وبمناقشة المتهم إعترف بممارسة نشاطه الإجرامى والتحصل على المضبوطات من مطبعة للدعاية والإعلان كائنة بالجيزة تم ضبط "مالك المطبعة" ، وعثر بحوزته على ٢ سخان – 2 كرتونة خام طباعة - جهاز طباعة - جهاز كمبيوتر - شاشة بداخلها وحدة تخزين .

وبمواجهته إعترف بقيامه بتزوير الأوراق والمستندات المضبوطة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

تزوير القاهرة القبض على عصابة المحررات الرسمية النيابة العامة ضبط 3 أشخاص عناصر تشكيل عصابى مديرية أمن القاهرة

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