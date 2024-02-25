في عيد ميلاده.. تعرف على مشوار آسر ياسين الفني

يحتفل اليوم الفنان آسر ياسين بعيد ميلاده حيث قدم عددا من الأعمال الفنية سواء فى السينما أو التلفزيون وحقق نجاحا كبيرا وأثر من خلالها فى وجدان المشاهد العربى.

آسر ياسين

ولد آسر ياسين في 25 فبراير 1981 ، تخرج من الجامعة الأمريكية بالقاهرة كلية هندسة قسم الميكانيكا وكان أول بطولة له كانت مع الفنانة سهير البابلي، من خلال مسلسل قلب حبيبة عام 2006 مع المخرج خيري بشارة وفي نفس العام ظهر مع المخرج شريف عرفة في فيلم حليم من خلال أداءه دور العازف الشهيد في فرقة عبد الحليم حافظ مع زميله محمد شاهين، كما شارك في عدد من حلقات مسلسل لحظات حرجة.

في عام 2007 كانت الانطلاقة الحقيقية للفنان آسر ياسين من خلال مسلسل عمارة يعقوبيان للمخرج "أحمد صقر" والسيناريست "عاطف بشاي" عن رواية "علاء الأسواني" والتي سبق تقديمها في عمل سينمائي من بطولة نور الشريف وعادل إمام ويسرا.

وفي عام 2007 عرض للفنان آسر ياسين فيلم الجزيرة بطولة أحمد السقا، وهند صبري، وباسم سمرة، وخالد الصاوي، وزينة، ومحمود ياسين وإخراج شريف عرفة.

وفى عام 2008 شارك آسر ياسين فى عدد من الأعمال السينمائية منها احنا اتقابلنا قبل كده: والذي تأخر عرضه وهو من بطولة نيللي كريم، وراندا البحيري وكارولين خليل وهو من إنتاج مى مسحال والذي حمل لافتة "للكبار فقط" وقد جسد شخصية عازف ساكسفون وعلى جنب يا أسطى وهو بطولة أشرف عبد الباقي، وروجينا، وخيرية أحمد، وأروى ومن إخراج سعيد حامد. وقد شارك الكثير من النجوم في الفيلم كضيوف شرف ومنهم أحمد السقا، وأحمد رزق، وسمير غانم، وشمس، وقد جسد "آسر" دور مرعي شقيق سائق التاكسي الذي يسعى لكسب المال بكل الطرق المشروعة وغير المشروعة.

كما حقق جائزة مهرجان الإسكندرية السينمائي عن فيلم "رسائل البحر"، كما حصل على جائزة تقديرية عن دوره في فيلم "الوعد"، بالإضافة إلى جائزة أحسن ممثل صاعد عام 2008 من مهرجان الإعلام العربي، وتكريمه من قبل عدد من القنوات الفضائية.

قام آسر ياسين بأول بطولة سينمائية له أواخر عام 2008 بفيلم الوعد مع الفنان محمود ياسين وروبي وأحمد عزمي ومن تأليف وحيد حامد. وفي ديسمبر 2008 صور فيلم "رسائل البحر" في الاسكندرية مع مي كساب، والفيلم من تأليف وإخراج داوود عبد السيد وله أيضا فيلم "زي النهاردة" مع بسمة وأحمد الفيشاوي.

عام 2011، شارك في فيلم كوميدي بعنوان "بيبو وبشير"و شارك آسر أيضا في في فيلم "18 يوم" الذي شارك فيه نخبة من الممثلين والمخرجين المصريين كنوع من التوعية علي الأحداث التي دارت في مصر بدءا من الخامس والعشرون من يناير 2011.

وفي عام 2015 عرض له فيلم أسوار القمر مع منى زكي.

وكان للفنان آسر ياسين عدد من الأعمال التلفزيونية أيضا والتى حققت نجاحا كبيرا مثل مسلسل العهد ومسلسل ألف ليلة وليلة و30 يوم ويشارك فى رمضان المقبل بمسلسل "بدون سابق إنذار" مع المخرج هانى خليفة.

آسر ياسين

آسر ياسين

آسر ياسين

آسر ياسين

آسر ياسين

آسر ياسين

آسر ياسين

آسر ياسين

آسر ياسين

آسر ياسين

آسر ياسين