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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المركزي للتنظيم والإدارة: مصر حصلت على المركز الثاني في نظم المسابقات المحوكمة

صدى البلد

قال الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إن رضا المواطن هو الهدف الذي يسعى إليه الجهاز ضمن الخطة الشاملة لتطوير الجهاز الإداري للدولة.

 

وأوضح أن الإصلاح بدأ من خلال الإصلاح التشريعي من خلال قانون الخدمة المدنية موضحا أن  الإصلاح الإداري للجهاز جاء  من خلال الإنتقال إلي العاصمة الإدارية وبدأت الخطة الشاملة لبناء قدرات العنصر البشري من خلال العديد من الأكاديمية.

 

وأشار إلى أن الدولة المصرية مليئة بالأكفاء ووجه التحية إلى جميع موظفي الدولة، مضيفا أن الجهاز يعمل حاليا على تطوير كافة النواحي الإدارية للدولة وتطويرها من خلال العديد من البرامج.

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إطلاق أول مساعدة ذكية بالجهاز الإداري للدولة

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الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية: الولايات المتحدة تفخر بشراكتها العريقة مع مصر

وأكد الشيخ أن مصر  حصلت على المركز الثاني في نظم المسابقات المحوكمة، مشيرا إلى  أن سبب تسمية كيميت بهذا الاسم يعود إلي الأصول المصرية وهذا المشروع يعد خطوة كبيرة في تحسين الخدمة المقدمة المواطنين لافتا إلي أن التعاون بين مصر والولايات المتحدة مثمر وينعكس بالتأكيد على كافة النواحي الإدارية في الدولة.


وانطلق منذ قليل حفل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإطلاق أول مساعدة ذكية للجهاز الإداري للدولة "كمت" والتي أنشأها الجهاز بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية  وذلك بمقر الجهاز بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، بحضور د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات، الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، الدكتور هاني محمود، وزير التنمية الإدارية الاسبق  .

كمة مساعدة ذكية موظفي الدولة الجهاز الإداري للدولة

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