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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

500 جنيه دفعة واحد| أسعار الذهب تواصل التراجع ومفاجأة في قيمة الجنيه

صدى البلد

ترتجعت أسعار الذهب بقوة  في السوق المحلي،  بعد الإعلان عن توقيع الصفقة الاستثمار الكبري “ رأس الحكمة” بين مصر والامارات بإجمالي استثمارات 35 مليار دولار، مما  دفع سعر صرف الدولار في السوق الموازي إلى التراجع ليزيد من خسائر الذهب.

وهبط سعر الدولار في السوق السوداء من 73 إلى 45 جنيها بانخفاض بلغ 28 جنيها تقريبا.

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بعد الارتفاع غير المبرر.. مفاجأة في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 3050 مقارنة ب 3500 جنيه بداية الأسبوع الماضي .

ومن المتوقع أن يشهد سعر الذهب مزيدا من الهبوط خلال الفترة القادمة؛ ليصبح  شهر رمضان وقت مناسب للشراء.

وبحسب تقرير عن مؤسسة جولدمان ساكس المالية فأن السيولة الدولارية التي سيتم توفيرها من الشراكة بين مصر والإمارات في مشروع رأس الحكمة سيغطي فجوة التمويل الدولارية في مصر على مدى الأربع سنوات القادمة، وذلك وفقاً لتحليل احتياجات التمويل التي يراها البنك.

سعر الذهب عالميا

وعالميا شهد سعر الذهب تذبذب قوي خلال تعاملات الجمعة، ووصل إلى 2035 دولار للاوقية

سعر الذهب عيار 18  

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 2614 جنيهًا للشراء. 

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا إلى 3050 جنيهًا للبيع و 3000 جنيهاً للشراء. 

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8 جنيهات إضافية| تراجع جديد في أسعار الدواجن بالأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض الان

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بعد الارتفاع غير المبرر.. مفاجأة في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

سعر الذهب عيار 24

وعن سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 3486 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم 24.400  جنيها 

مستقبل سعر الذهب  

الجدير بالذكر أن تأثير أخبار صفقة دفعت سعر صرف الدولار في السوق الموازي إلى التراجع بمقدار 4 جنيهات تقريباً، وهو ما كان له أثر سلبي كبير على أسعار الذهب التي تراجعت بشكل كبير كون التسعير الأساسي للذهب يكون من خلال سعر صرف الدولار في السوق الموازي.

أيضاً صرحت شعبة الذهب أن أسعار الذهب مرشحة لمزيد من الهبوط خلال الفترة القادمة، وأن شهر رمضان سيكون وقت مناسب للشراء.

بشكل عام شهر فبراير كان بمثابة شهر التصحيح بالنسبة لأسعار الذهب خاصة بعد مارثون ارتفاعات قوية لسعر الذهب منذ بداية العام وصلت به إلى مستويات تاريخية في حدود 4200 جنيه للجرام تقريبا دون الحصول على تصحيح واضح.

والآن مع الانخفاض الحالي في سعر الذهب بسبب تراجع الدولار الموازي وضعف الطلب المحلي خلال فترة ما قبل شهر رمضان، بالإضافة إلى عمليات البيع العكسي من المواطنين مع تخوفهم بتسجيل الذهب لمزيد من الهبوط قد يعطي فرص لدخول السوق من جديد، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.

الفترة القادمة قد تشهد زيادة في الطلب المحلي بشكل تدريجي خلال النصف الثاني من شهر رمضان بالتزامن مع فترة الأعياد، وقد يعمل هذا على عودة الأسعار إلى الارتفاع من جديد، فتراجع السعر يظل فرصة لدخول السوق من جديد لأن الذهب يعد ادخار لحفظ قيمة الأموال وليس مضاربة.

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