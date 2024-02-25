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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

موبايلك هيرجع جديد.. الطريقة الصحيحة لـ تنظيف شاشة الهاتف كالمحترفين

تنظيف شاشة الهاتف
تنظيف شاشة الهاتف

أظهرت الدراسات أن شاشة الهاتف الذكي يمكن أن تحتوي على كمية كبيرة من البكتيريا والجراثيم بسبب الاتصال المستمر بالأيدي والأسطح، لذلك يصبح تنظيف شاشة الهاتف الذكي بشكل منتظم ضرورة صحية.

ونتيجة لاستخدام الهواتف الذكية طوال اليوم، سواء للعمل أو التواصل الشخصي، قد ينتهي بها المطاف مع كمية كبيرة من الأوساخ والجراثيم المتراكمة على الشاشة، لذلك سنتعمق في هذه المقالة في عالم تنظيف شاشة الهاتف المحمول، لمعرفة طرق التنظيف المثالية، والمواد التي تحتاجها للحفاظ على شاشة واضحة ونقية، وفقا لنصائح شركات تصنيع الهواتف الذكية والخبراء المتخصصين.

 

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تنظيف شاشة الهاتف الذكي

للتخلص من الأوساخ والجراثيم المتراكمة على الشاشة، أوصى متخصصو الشاشة باستخدم كحول الأيزوبروبيل المخفف بالماء لتنظيف شاشات الهواتف الذكية وتطهيرها بشكل فعال، باستخدام الخطوات التالية:

1. قم بإيقاف تشغيل هاتفك: يؤدي هذا إلى منع تشغيل الشاشة أو أحد التطبيقات بدون قصد أثناء التنظيف.
2. استخدم قطعة قماش ناعمة: ينصح باستخدام قطعة قماش مصنوعة من الألياف الدقيقة، قم بغمس أحد أطرافها في كحول الأيزوبروبيل المخفف بالماء، ولا تجعلها مبللة أكثر من اللازوم لتجنب دخول السوائل الزائدة بإطراف الشاشة أو السماعات. 
3. امسح الشاشة بلطف بحركات دائرية: ابدأ من الأعلى ثم انتقل إلى الأسفل، مما يضمن تغطية السطح بالكامل وتجنب الخدوش.
4. قم بتجفيف الشاشة جيدا: إذا كنت تستخدم الماء أو الكحول المخفف، استخدم زاوية جافة من قطعة القماش نفسها أو قطعة قماش جافة ثانية لإزالة أي رطوبة متبقية على الشاشة.

5. تنظيف عدسة الكاميرا: أثناء تنظيف الشاشة، تذكر مسح عدسة الكاميرا برفق بركن جاف من قطعة القماش المصنوعة من الألياف الدقيقة.

6. تنظيف حافظة الهاتف: نظف حافظة هاتفك (الجراب) بانتظام باستخدام صابون خفيف وماء ثم تجفيفها جيدا، وهذا يمنع الأوساخ والبكتيريا من التراكم والانتقال إلى الشاشة.

نصائح للحفاظ على شاشة الهاتف نظيفة

باتباع بعض الإرشادات واستخدام طرق التنظيف المناسبة، يمكنك الحفاظ على شاشة هاتف محمول نظيفة وأصلية، إلى جانب دمج بعض النصائح والحيل في روتينك، يمكنك الاستمتاع بتجربة شاشة واضحة وسريعة الاستجابة ونظيفة لفترة أطول، وهي كالآتي:

- اغسل يديك بانتظام: يؤدي ذلك إلى تقليل كمية الأوساخ والزيوت المنقولة إلى الشاشة من يديك.
- تجنب الأكل أو الشرب بالقرب من هاتفك: تعتبر الانسكابات هي السبب الرئيسي لتلوث الشاشة.
- قم بتنظيف هاتفك بانتظام: اعتمادا على أنماط استخدامك، قد يكون التنظيف يوميا أو مرتين يوميا ضروريا، خاصة إذ كنت متواجد بالأماكان العامة لذلك يوصى بالتنظيف السريع.

- قم بتخزين هاتفك بأمان: عند عدم استخدامه، احتفظ بهاتفك في جيب أو حقيبة نظيفة لتقليل تراكم الغبار والأوساخ.

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