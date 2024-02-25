روسيا تستخدم مقاتلات سوخوي 34 و35 لضرب أهدافا في أوكرانيا|شاهد

تستمر العمليات الروسية في أوكرانيا على أكثر من جبهة، مع مرور الذكرى الثانية للحرب التي شنها الرئيس فلاديمير بوتين في 24 فبراير 2022.



طراز سوخوي 34 و35

ونشرت وزارة الدفاع في روسيا مشاهد مصورة لطائرات من طراز سوخوي 34 و35 وهي تقلع من مطار قريب من الحدود مع أوكرانيا، مشيرة إلى أنها قصفت مركز عمليات في مدينة كوبيانسك الأوكرانية، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

ومن جهة أخرى، زار وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو القوات العسكرية في أوكرانيا وتفقد الأسلحة وقدم جوائز عسكرية في لقطات نشرتها الوزارة يوم السبت.

وبحسب الوزارة، أشار شويجو إلى دور الطائرات من دون طيار في القتال، مضيفًا: "لقد أصبح هذا سلاحًا خطيرًا وفعالًا للغاية".