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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لماذا يصنف الذكور كأكثر الفئات عرضة لـ الإدمان؟ إجابة صادمة

أرشيفية
أرشيفية

الإدمان.. أكد الدكتور أمجد أحمد جبر، أستاذ مساعد طب نفسي، أن المخدرات هي مشكلة مجتمعية كبيرة تمس كافة الفئات، لافتًا إلى أن الإدمان ينتشر أكثر بين فئة الذكور وذلك بسبب الانفتاح المبكر لهم على التجارب.

وأضاف “جبر” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد”، المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم الأحد، أن الرفاق والأصدقاء من المسببات الأساسية في تعاطي المخدرات والإدمان، متابعًا أن الإدمان ينقسم لنوعين إما إدمان عقاقير ومخدرات أو إدمانات سلوكية.
 

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الألعاب الإلكترونية تعتبر إدمان

وتابع  الدكتور أمجد أحمد جبر، أستاذ مساعد طب نفسي أن القمار والإنترنت والألعاب الإلكترونية يمكن إدراجها أيضًا تحت مسمى الإدمان، مضيفًا أن الإدمان بدايته من الاستخدام الخاطئ لبعض الأشياء ومن ثم تتحول للاعتمادية عدم الارتياح إذا لم يقم الشخص بفعل عادة معينة.

الإدمان الذكور المخدرات تعاطي المخدرات توك شو صدى البلد

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