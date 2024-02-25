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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غدا.. قطع المياه في عدة مناطق بمركز الزينية بالأقصر لأعمال تطهير الخزانات

صدى البلد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، قطع المياه عن مناطق (الزينية قبلي - الزينية بحري - الصعايدة - المدامود الشرقي - نجع العمده - الحمادين - نجع الجالس) وضعف المياه في مناطق ( العشى - نجع الدار )، وذلك من الساعة 7 صباحاً ، غدا /الاثنين/ وحتى الساعة 5 عصراً من نفس اليوم .. وذلك لأعمال تطهير خزان مياه محطة الصعايدة مركز الزينية .

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة والتواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن على الأرقام 125 المجاني (- 0952282406 - 0952284116 - 01147999752) .. حيث توفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب تتواجد بالمناطق المتأثرة في حال طلبها وفي حالات الطوارىء.

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