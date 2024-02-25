غدا.. قطع المياه في عدة مناطق بمركز الزينية بالأقصر لأعمال تطهير الخزانات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، قطع المياه عن مناطق (الزينية قبلي - الزينية بحري - الصعايدة - المدامود الشرقي - نجع العمده - الحمادين - نجع الجالس) وضعف المياه في مناطق ( العشى - نجع الدار )، وذلك من الساعة 7 صباحاً ، غدا /الاثنين/ وحتى الساعة 5 عصراً من نفس اليوم .. وذلك لأعمال تطهير خزان مياه محطة الصعايدة مركز الزينية .

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة والتواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن على الأرقام 125 المجاني (- 0952282406 - 0952284116 - 01147999752) .. حيث توفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب تتواجد بالمناطق المتأثرة في حال طلبها وفي حالات الطوارىء.