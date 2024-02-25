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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تعليقات مخزية وعنصرية.. بايدن يهاجم ترامب بسبب الأمريكيين السود

ترامب وبايدن
ترامب وبايدن

تعرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لانتقادات بعد اتهامه بالعنصرية مع الناخبين السود، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

وقال ترامب، الساعي لنيل ترشح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة في نوفمبر مع مجموعة من الأمريكيين الأفارقة المحافظين في كارولاينا الجنوبيّة: "كثير من الناس يقولون إن السود يُحبّونني لأنّهم عانوا كثيراً وتعرّضوا للتمييز، ويرون أنّني شخص تعرّض للتمييز".

وأضاف ترامب: "هل تعلمون من تبنّى (الصورة) أكثر .. إنّهم السكّان السود وهذا أمر لا يُصدّق".

وبسبب هذه التصريحات، تعرض ترامب لانتقادات من الديمقراطيين والجمهوريين، حيث اعتبروها تلميحا عنصريا للأمريكيين من أصل أفريقي وتأكيد على أنهم من أصحاب الجرائم وهذا غير صحيح.

وعلق جو بايدن وقال إنّ "ترامب قد أدلى بتعليقات مُخزية وعنصريّة".

الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الناخبين سود العنصرية

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