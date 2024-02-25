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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أرامكو السعودية ترفع قدراتها من احتياطات الغاز الطبيعي.. تفاصيل

الأمير عبدالعزيز
الأمير عبدالعزيز بن سلمان

استطاعت شركة (أرامكو)  السعودية من زيادة الاحتياطيات المؤكدة من الغاز من أحد الحقول وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.


وتمكنت أرامكو من تعظيم المكثفات في حقل الجافورة غير التقليدي، كما كشف وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان.

 

بلغت الكميات الإضافية المؤكدة 15 تريليون قدم مكعب قياسي من الغاز، وملياري برميل من المكثفات، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأحد عن الأمير عبدالعزيز.

قال وزير الطاقة بأن "هذا الإنجاز تحقق نتيجة تطبيق أعلى المعايير العالمية في تقدير الموارد الهيدروكربونية وتطويرها بما يضمن حسن استغلالها".


تُقدّر المخزونات في الناقورة بحوالي 229 تريليون قدم مكعب قياسي من الغاز، و75 مليار برميل من المكثفات.

 

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