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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي ضمن فعاليات ملتقى "شباب مصر" بجامعة حلوان

طلاب جامعة حلوان
طلاب جامعة حلوان

انطلقت فعاليات اليوم الثاني، للملتقى القومي لتأهيل وتدريب قيادات الاتحادات الطلابية بالجامعات المصرية تحت شعار "شباب مصر.. مستقبل الجمهورية الجديدة" بجامعة حلوان.

 

والذى عقد برعاية ودعم من الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وبحضور الدكتور السيد الشحات مدير إدارة الاتحادات والأسر الطلابية بوزارة الشباب والرياضة.

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وتناول الملتقى لقاءً حواريًا حول ريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي، وحاضر فيها الدكتور محمد سامى مدرس بكلية التجارة وإدارة الأعمال، وتحدث عن أهمية الذكاء الاصطناعي في دعم رواد الأعمال وتطوير أفكارهم ومشاريعهم، وسبل الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في بناء نماذج أعمال ناجحة، وكيفية استغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي، واستخدامها في ابتكار حلول إبداعية في مختلف المجالات.

 

هذا بجانب استكمال ورش العمل من خلال مجموعة من المدربين لتبادل الأفكار حول وضع خطط الأنشطة الطلابية.

 

وعقدت فعاليات الملتقى تحت إشراف الأستاذ محمد السيد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والأستاذة أميرة محمد نبيل مدير إدارة الاتحادات، واتحاد طلاب الجامعة بحضور الطالبة نادين عبد الحليم القائم بعمل رئيس الاتحاد.

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جامعة حلوان الانشطة الطلابية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان

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