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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تهشم عقار ومحل إثر انفجار غازي داخل مخبز في منشأة ناصر| صور

تهشم واجه العقار
تهشم واجه العقار

أصيب عامل في مخبز بلدي بمنشأة ناصر إثر حدوث انفجار في أنبوبة غاز أدى إلى تهشم في واجهة العقار أعلى المخبز وتحطم جدار بمحل مجاور.

تلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغاً بحدوث انفجار غازي داخل مخبز بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر.

على الفور وجه اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة، بالدفع بفرق الإنقاذ بإشراف اللواء جمال ياسين، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة.

‏وتبين من الفحص حدوث انفجار في أنبوب الغاز داخل المخبز، ما تسبب في إصابة أحد العمال في القدم ونقل للمستشفى، وتهشم في واجهة العقار الذي يعلو المخبز، وكذلك تحطم جدار في محل مجاور للخبز.

تم تحرير محضر، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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