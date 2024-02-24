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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خافت يتحرش.. تفاصيل جديدة في واقعة قفز سيدة من سيارة بطريق السويس

تحرش
تحرش

ادلي السائق المتهم بمعاكسة سيدة اثناء توصيلها باقواله خلال التحقيق معه ، حيث قرر انه قام برش معطر داخل السيارة وفوجئي بالسيدة تقفز من السيارة حال سيرها .

بينما قررت السيدة في اقوالها ان السائق عاكسها اثناء توصيلها فقامت بالقفز من السيارة اثناء سيرها خشيه التحرش بها ، تم تحرير محضر وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة .

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام سيدة بالقفز من سيارة بطريق السويس بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبال السيدة مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول مصابة بجروح بالرأس وإضطراب بدرجة الوعى ولا يمكن إستجوابها .

وأفاد أحد شهود الواقعة مقيم بدائرة القسم بأنه حال سيره بطريق السويس بدائرة القسم شاهد المصابة حال قفزها من باب سيارة خلفى كانت تستقلها أثناء سيرها، فتوقف لمساعدتها وأبلغته أنها كانت تستقل السيارة التابعة لإحدى تطبيقات النقل الذكى ، ولدى محاولة قائد السيارة معاكستها قامت بالقفز من السيارة خشية تحرشه بها ، وتم نقلها للمستشفى عقب ذلك ، تم تحديد وضبط السائق وله معلومات جنائية مقيم بمحافظة الجيزة .

وبمواجهته قرر أنه حال قيامه بغلق نوافذ السيارة ورش معطر فوجىء بقيام السيدة بالقفز من السيارة، فقام بإستكمال سيره ولم يتوقف خشية تعرضه للإيذاء ، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية.

الشروق الداخلية القاهرة شرطة الشروق شرطة التجمع الأول طريق السويس قفز سيدة مديرية أمن القاهرة معاكسة سيدة وزارة الداخلية

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