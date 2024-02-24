عامل دليفري يتخلص من سيدة خنقاً ويسرق أموالا ومجوهرات من شقتها ببدر

شهدت مدينة بدر واقعة قتل، عندما قام عامل دليفري بالتعدى على سيدة خنقاً لعلمه بإقامتها بمفردها، وسرق أموالا ومجوهرات من شقتها ولاذ بالهرب إلى أن تم ضبطه.

تلقى قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة بلاغا من سيدة وزوجها قررا بأنهما حال ترددهما على والدة الأولى بالشقة سكنها بدائرة القسم، فوجئا بأنها ملقاة على الأرض ومتوفاة، ووجود بعثرة بمحتويات الشقة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وهو عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم.

واعترف بأنه نظراً لسابقة عمله فى إحدى محال السوبر ماركت بالقرب من محل سكن المجنى عليها وسابقة تردده عليها لتوصيل الطلبات لها، تبين له إقامتها بمفردها، فاختمرت فى ذهنه فكرة قتل المجنى عليها وسرقة مسكنها.

وفى سبيل ذلك، توجه إلى مسكن المجنى عليها وقام بالتعدى عليها وخنقها حتى أودى بحياتها، وقام بسرقة مبلغ مالى، ومشغولات ذهبية، وهواتفها المحمولة.

تم بإرشاده ضبط جميع المسروقات المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.