الاستماع لأقوال الشهود في واقعة سقوط سوداني بمنور عقار في مدينة نصر

باشرت النيابة العامة التحقيق في واقعة سقوط شخص سوداني الجنسية من أعلى سطح عقار سكني في مدينة نصر، بعد انزلاق قدمه أثناء نزوله من أعلى مواسير الصرف الصحي الخاصة بالعقار ليسقط جثة هامدة في المنور.

واستمعت النيابة لأقوال الشهود من السكان وحارس العقار الذين قرروا أنهم استشعروا وجود حركة أعلى سطح العقار فصعدوا لاستكشاف الأمر؛ ليجدوا شخصا يحمل متعلقات من أعلى السطح محاولا الهرب بها من أعلى المواسير إلا أنه سقط خشية ضبطه.

تلقي قسم شرطة مدينة نصر ثالث بلاغاً بسقوط شخص في منور عقار سكني ووفاته بدائرة القسم .

على الفور انتقلت أجهزة الأمن وتم العثور علي جثمان الشخص المتوفي وهو سوداني الجنسية ، وتبين أنه تسلل أعلى سطح العقار محل البلاغ لسرقة بعض المحتويات وسقوطه أثناء نزوله من أعلى مواسير الصرف الصحي ليسقط جثة هامدة في منور العقار، تم تحرير محضر وتولت النيابة العامة التحقيق .