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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كان بيسرق ونازل على المواسير.. سقوط سوداني في منور عقار بمدينة نصر

لص
لص

لقي شخص سوداني الجنسية مصرعه إثر سقوطه من أعلي سطح عقار سكني في مدينة نصر بعد أن انزلقت قدمه أثناء نزوله علي المواسير وفشله في السرقة . 

تلقي قسم شرطة مدينة نصر ثالث بلاغاً بسقوط شخص في منور عقار سكني ووفاته بدائرة القسم .

انتقلت أجهزة الأمن ، وتم العثور علي جثمان الشخص المتوفي وهو سوداني الجنسية ، وتبين انه تسلل اعلي سطح العقار محل البلاغ لسرقة بعض المحتويات وسقوطه اثناء نزوله من اعلي مواسير الصرف الصحي ليسقط جثة هامدة في منور العقار ، لفشله في السرقة ، تم تحرير محضر، وتولت النيابة العامة التحقيق .

سقوط شخص سوداني الجنسية شرطة مدينة نصر ثالث مصرع مدينة نصر مدينة نصر

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