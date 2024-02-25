شحن 28500 طن جبس من موانئ اقتصادية قناة السويس

واصلت موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عمليات شحن خام الكلينكر والجبس والصودا الكاوية وتفريغ رخام بموانئ شرق وغرب بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

واستقبل ميناء شرق بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، السفينة BELHAVEN القادمة من ميناء الإسكندرية لشحن 33 ألف طن من خام الكلينكر و28500 طن جبس والتصدير إلى غانا، حيث تعتبر الدول الأفريقية المستورد الأول لمواد البناء عبر الميناء.



على جانب آخر، استقبل ميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس السفينة MT PANDRMA القادمة من تركيا، وذلك لشحن 9 آلاف طن صودا كاوية إلى اليونان.

كما انتهى الميناء من تفريغ السفينة ZAMZAM، وذلك لتفريغ 3465 طن رخام لتغادر السفينة، مستكملة رحلتها البحرية إلى تركيا.



وفى هذا الصدد، تتخذ إدارة موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جميع الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية داخل الميناء لتسهيل عمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.