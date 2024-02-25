وحدة حياة كريمة بأسوان تواصل جولاتها لمتابعة المشروعات المدرجة بالمبادرة الرئاسية

أشار اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ورئيس وحدة حياة كريمة بمحافظة أسوان إلى مواصلة أعضاء الوحدة لجهودهم وجولاتهم للوقوف ميدانياً على معدلات التنفيذ لكافة المشروعات بالقرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية ، مع القيام بالتشغيل التجريبى لأى مشروع يتم الإنتهاء منه وفقاً لتعليمات محافظ أسوان حتى يجنى المواطنين ثمار هذه الجهود وسلسلة النجاحات ، وبما يحقق عوائد إيجابية لهم .

ويأتي ذلك بناء على تكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بإستمرار الجولات الميدانية لمتابعة معدلات الإنجاز بمشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " .

حياة كريمة

ولفت السكرتير العام المساعد إلى أنه تم إعطاء إشارة البدء لتفعيل خدمة الشهر العقارى بمجمع خدمات فارس التابع لمركز كوم أمبو ليتم ضمه لحزمة الخدمات الموجودة بالمجمع وهى البريد والتموين والتضامن والسجل المدنى بما يؤكد أن الدولة لا تدخر جهداً من أجل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين لرفع العبء عن كاهلهم .

وأكد السكرتير العام المساعد على أن جهود المجالس القروية مستمرة فى تنسيق المواقع وتسوية الطرق وإعادة الشئ لأصله أمام المشروعات المنفذة من خلال المبادرة الرئاسية .

وأوضح ياسر عبد الشافى بأن ذلك تحقق داخل قرية قورته ثان التابعة لمركز نصر النوبة ، وأيضاً بكافة المشروعات بمختلف قطاعات العمل العام بهدف تحقيق أعلى المعدلات من الإنجاز وتقليل نسبه الفاقد وتوفير الوقت والجهد .