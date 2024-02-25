دعاء لأبي المتوفي في ليلة النصف من شعبان .. 20 كلمة أدركها قبل المغرب

دعاء لأبي المتوفي في ليلة النصف من شعبان ، يكثر البحث مع اقتراب أذان المغرب اليوم النصف من شعبان، عن دعاء لأبي المتوفي في ليلة النصف من شعبان، خاصة وأن دعاء الصائم في هذا اليوم المبارك مستجاب، فما هو دعاء لأبي المتوفي في ليلة النصف من شعبان الثابت في السنة أو المأثور عن الصحابة؟

دعاء لأبي المتوفي في ليلة النصف من شعبان

الدعاء للميت مندوب إليه، وحول كيفية الدعاء للميت وهل يكون سرًّا أو جهرًا، قالت دار الإفتاء إن الأمر في ذلك واسع، والتنازع من أجل ذلك لا يرضاه الله ولا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، بل هو من البدع المذمومة؛ إذ من البدعة تضييق ما وسَّع الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا شرع الله سبحانه وتعالى أمرًا على جهة الإطلاق وكان يحتمل في فعله وكيفية إيقاعه أكثر من وجه فإنه يؤخذ على إطلاقه وسعته ولا يصح تقييده بوجه دون وجه إلا بدليل، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الأغلوطات وكثرة المسائل، وبيَّنَ أن الله تعالى إذا سكت عن أمر كان ذلك توسعة ورحمة على الأمة؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا، وَحَرَّمَ حُرُمَاتٍ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا، وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا» رواه الدارقطني وغيره عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه، وصححه ابن الصلاح وحسنه الإمام النووي، قال العلامة التفتازاني في "شرح الأربعين النووية": [«فلا تبحثوا عنها» ولا تسألوا عن حالها؛ لأن السؤال عما سكت الله عنه يفضي إلى التكاليف الشاقة، بل يحكم بالبراءة الأصلية] اهـ.

وبيَّن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فداحة جُرْم من ضيَّق على المسلمين بسبب تنقيره وكثرة مسألته فقال: «أَعْظَمُ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا رَجُلٌ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ وَنَقَّرَ عَنْهُ فَحُرِّمَ عَلَى النَّاسِ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ» رواه مسلم من حديث عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيه رضي الله عنه، وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ، قَدْ فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا»، فَقَالَ رَجُلٌ: أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَسَكَتَ، حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ»، ثُمَّ قَالَ: «ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ؛ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ» متفق عليه، قال العلامة المناوي: [أي اتركوني من السؤال مدة تركي إياكم فلا تتعرضوا لي بكثرة البحث عما لا يعنيكم في دينكم مهما أنا تارككم لا أقول لكم شيئًا؛ فقد يوافق ذلك إلزامًا وتشديدًا، وخذوا بظاهر ما أمرتكم ولا تستكشفوا كما فعل أهل الكتاب، ولا تكثروا من الاستقصاء فيما هو مبيَّن بوجه ظاهر وإن صلح لغيره لإمكان أن يكثر الجواب المرتب عليه فيضاهي قصة بني إسرائيل شددوا فشدد عليهم، فخاف وقوع ذلك بأمته صلى الله عليه وآله وسلم] اهـ. "فيض القدير شرح الجامع الصغير" (3/ 562).

على أن الدعاء في الجمع أرجى للقبول وأيقظ للقلب وأجمع للهمة وأدعى للتضرع والذلة بين يدي الله تعالى خاصةً إذا كانت هناك موعظة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «يَدُ اللهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ» رواه الترمذي وحسنه والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما.

دعاء لأبي المتوفي في ليلة النصف من شعبان

1.اللهم اجعل أبي وأمي من أهل جنة الفردوس الأعلى.

2.اللهم اجعل الحوض موردا لهما والرسول شافعًا لهما والولدان المخلدين خدما لهما والقصور سكنًا لهما.

3.اللهم أطعم أمي وأبي من ثمار الجنة واسقهما من الجنة وأرهما مكانهما من الجنة وقل لهما ادخلوا من أي باب تشاؤون برحمتك وجودك واحسانك يا أرحم الراحمين.

4.(رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا).

5. (رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ).

6. اللهم أرحمهما فوق الأرض، وتحت الأرض، ويوم العرض عليك.

7.اللهم ارحمها، وأغفر لهما، وأنظر إليهما بعين لطفك وكرمك يا أرحم الراحمين.

8.اللهم أرفع درجاتهم في المهديين، وأغفر لنا ولهم يا الله، وأفسح لهم في قبرهم.

9.(رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وعلى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ).

10. اللهم قهم عذابك يوم تبعث عبادك.

11.اللهم أكفيهما كل هول دون الجنة حتى تُبَلِّغْهما إياها برحمتك يا أرحم الراحمين.

12.اللهم أغفر لهما، وعافهِما، وأعفو عنهما، وأكرم نزلهُما، ووسع مدخلهُما، وأغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقّهِم من الذنوب والخطايا كما ينقّى الثوب الأبيضُ من الدنس.

13.اللهم أبدلهم دارًا خيرًا من دارهم، وأهلًا خيرًا من أهلهما، وأدخلهم الجنة، وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار.

14.اللهم عاملهُم بما أنت أهله، ولا تعاملهم بما هم أهله.

15. اللهم أجزهم عن الإحسان إحسانًا، وعن الإساءةِ عفوًا وغفرانًا.

13.اللهم إن كانا محسنين فزد في حسناتهما، وإن كانا مسيئين فتجاوز عنهما يا رب العالمين.

14.اللهم أدخلهُما الجنة من غير حساب ولا سابقةِ عذاب.

15.اللهم ارحم والديّ، واغفر لهم وارض عنهم رضًا تحلّ به عليهم جوامع رضوانك، وتحلّهم به دار كرامتك وأمانك ومواطن عفوك وغفرانك.

16.اللهم اغفر لهم مغفرةً جامعةً تمحو بها سالف أوزارهم، وسيّئ إصرارهم، وارحمهم رحمةً تنير لهم بها المضجع في قبورهم، وتؤمّنهم بها يوم الفزع عند نشورهم.

17.اللهم ارزقهما الجنة وما يقربهما إليها من قول أو عمل، وباعد بينهما وبين النار وبين ما يقربهما إليها من قول أو عمل.

18.اللهم شفّع فيهم نبينا ومصطفاك، واحشرهم تحت لوائه، واسقهم من يده الشريفة شربة هنيئة لا يظمأ بعدها أبدًا.

19.اللهم مدّ لهم في قبرهم، مد بصرهم.

20.اللهم أنزل على قبرهم الضياء والنور والفسحة والسرور.

21.اللهم افسح لهم في قبرهم، ونوّر لهم فيه برحمتك يا أرحم الرحمين.

22.اللهمّ اجزهم عن الإحسان إحسانًا، وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا.

23.اللهمّ أنزلهم منازل الصدّيقين والشّهداء والصّالحين، وحسن أولئك رفيقًا.

25.اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم ندعوك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، أن تبسط على والداي من بركاتك ورحمتك.

27.اللهم و أقر أعينهما بما يتمنياه لنا في الدنيا.

28.اللهم اجعل أوقاتهما بذكرك معمورة.

29.اللهم أسعدهما بتقواك.

30.اللهم اجعلهما في ضمانك وأمانك وإحسانك.

31. اللهمّ إنّا نتوسّل بك إليك، ونقسم بك عليك أن ترحم أبي وأمي ولا تعذّبهما، وأن تثبّتهما عند السّؤال.

32. اللهمّ اجز أبي وأمي عن الإحسان إحسانًا، وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا.

33. اللهمّ أدخل أبي وأمي الجنّة من غير مناقشة حساب، ولا سابقة عذاب.

34. اللهمّ اّنس أبي وأمي في وحدتهما، وفي وحشتهما، وفي غربتهما.

35. اللهمّ أنزل أبي وأمي منزلًا مباركًا، وأنت خير المنزلين.

36. اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأبي وأمي، وارْحمْهُما، وعافِهِما، واعْفُ عنْهُما ، وَأَكرِمْ نزُلَهما، وَوسِّعْ مُدْخَلَهُما، واغْسِلْهُما بِالماءِ، والثَّلْجِ ، والْبرَدِ ، ونَقِّه منَ الخَـطَايَا، كما نَقَّيْتَ الثَّوب الأبْيَضَ منَ الدَّنَس، وأَبْدِلْهُما دارا خيرًا مِنْ دَارِهما وَأَهْلًا خَيّرًا منْ أهْلِهِما، وأدْخِلْهما الجنَّةَ، وَأَعِذْهما منْ عَذَابِ القَبْرِ، ومِنْ عَذَابِ النَّار.

دعاء للميت أبي

دعاء للميت، عندما يموت ابن آدم ينقطع عمله في الحياة الدنيا إلا من أمور ثلاث منها ولد صالح يدعوا له، ومن الأمور المستحبة في الدعاء للميت أن ينتظر الأهل بعد دفن الميت في الوقوف دقائق للدعاء للميت وتلاوة القرآن الكريم وأن يدعوا الله عز وجل أن يبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وأن يدخله الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب.

-اللهمّ أعذه من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها.

-اللهمّ إنّا نتوسّل بك إليك، ونقسم بك عليك أن ترحم ابي ولا تعذّبه، وأن تثبّته عند السّؤال»،

-اللهمّ املأ قبره بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور.

ويستحب في دعاء للميت أن نقول اللَّهُمَّ اغْفِرْ له ، وارْحمْهُ، وعافِهِ، واعْفُ عنْهُ ، وَأَكرِمْ نزُلَه، وَوسِّعْ مُدْخَلَهُ، واغْسِلْهُ بِالماءِ، والثَّلْجِ ، والْبرَدِ ، ونَقِّه منَ الخَـطَايَا، كما نَقَّيْتَ الثَّوب الأبْيَضَ منَ الدَّنَس، وأَبْدِلْهُ دارا خيرًا مِنْ دَارِه وَأَهْلًا خَيّرًا منْ أهْلِهِ، وزَوْجًا خَيْرًا منْ زَوْجِه، وأدْخِلْه الجنَّةَ، وَأَعِذْه منْ عَذَابِ القَبْرِ، ومِنْ عَذَابِ النَّار.

-اللهمّ إن كان محسنًا فزد من حسناته، وإن كان مسيئًا فتجاوز عن سيّئاته.

اللهم إليك مددت يدي، وفيما عندك عظمت رغبتي، فاقبل توبتي، وارحم ضعف قوتي، واغفر خطيئتي، واقبل معذرتي، واجعل لي من كل خير نصيباً، وإلى كل خير سبيلاً برحمتك يا أرحم الراحمين.

-لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حيّ لا يموت بيده الخير وإليه المصير وهو علي كلّ شئ قدير.

-اللهم أبعد عنا وعن أحبتنا متاعب الدنيا، ولا تذقنا طعم الحزن، ولا دموع الضيق، اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

- اللهمّ يا نور السماوات والأرض، يا عماد السماوات والأرض، يا جبّار السماوات والأرض، يا ديّان السماوات والأرض، يا وارث السماوات والأرض، يا مالك السماوات والأرض، يا عظيم السماوات والأرض، يا عالم السماوات والأرض، يا قيّوم السماوات والأرض، يا رحمن الدّنيا ورحيم الآخرة.

-ونقول أيضا في دعاء للميت اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار، اجمعنا في دار لا يتغير جمالها ولا يفنى نعيمها ولا يبلى حسنها، يارب أرزقنا جنتك اللّهم إنّي أسألك يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا ويا رحيم الآخرة، ارحمني برحمتك.