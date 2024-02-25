محمود فتح الله: مباراة الزمالك وأبوسليم مهمة لـ جوميز.. والأبيض مرشح للكونفدرالية

أكد محمود فتح الله نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن مباراة أبو سليم الليبي اليوم ضمن مباريات كأس الكونفدرالية الإفريقية مهمة للغاية، بالنسبة لـ جوزيه جوميز من أجل أن يعلم إمكانيات لاعبي الفريق.

وقال محمود فتح الله فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق: " مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي اليوم مهمة للغاية بالنسبة لـ جوزيه جوميز من أجل أن يتعرف أكثر على إمكانيات اللاعبين.

وأضاف: "لابد اليوم أن يكون جوميز له بصمة مع نادي الزمالك ولابد أيضا من عدم الاستعجال على المدير الفني البرتغالي.

وأتم: “نادي الزمالك مرشح للفوز ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية ومباراة اليوم ليست سهلة ولكنها مهمة للغاية”.