لمدة 9 ساعات.. انقطاع المياه عن بعض قري مركز سمسطا في بني سويف

أعلنت شركة مياه الشرب و الصرف الصحي ببني سويف، إنقطاع المياه عن قري بني حلة، كفر بني علي، منشأة أبو مليح، عزبة أبو حديد بمركز سمسطا، وذلك اعتبارا من الساعة 8 صباح يوم الاثنين الموافق 26_2_2024، وحتي الساعة 5 مساء نفس اليوم.

وارجعت الشركة سبب الانقطاع نظراً لوجود أعمال التطهير الدورية بمحطة مياه بني حلة بمركز سمسطا.

وأهابت الشركةفي بيان لها بالمواطن تدبير إحتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وسوف يتم تدبير سيارات مياه شرب نقية صالحة للشرب في الحاجة إليها، وللاستفسار و الشكاوي يرجي الأتصال بالخط الساخن 125من أي تليفون أرضي أو موبايل و رقم واتس آب 01211175827 .