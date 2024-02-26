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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كاجوال لافت.. آيتن عامر تبهر متابعيها | صور

آيتن عامر
آيتن عامر

شاركت الفنانة آيتن عامر، صور جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام. 

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وتألقت آيتن عامر، مرتديه بنطال جينز باللون الازرق الفاتح، ونسقت معه بلوفر باللون الاصفر ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية أعتمدت آيتن عامر، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت آيتن عامر، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور آيتن عامر 

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