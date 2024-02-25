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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فخري الفقي: متوقع انخفاض التضخم إلى 5% قي الربع الأول من 2025

رأس الحكمة
رأس الحكمة

أكد الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع رأس الحكمة بالتعاون مع الإمارات العربية المتحدة له فوائد اقتصادية كبيرة لمصر، مشيرا إلى أن هذا المشروع يساهم في ضبط التضخم وانخفاضه.

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وأضاف فخري الفقي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن القيادة السياسية كان لها درو مهم في هذا المشروع، متابعا أن الحكومة قادت بالمطلوب منها.
وتابع أن هذا المشروع يدخل للدولة مليارات الدولارات قي شيريان الاقتصاد المصري، متوقعا انخفاض التضخم مع الربع الأول من العام المقبل 2025 إلى 5%.

 

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