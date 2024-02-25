سمير فرج يفجر مفاجأة عن وقف إطلاق النار في قطاع غزة

كشف اللواء دكتور سمير فرج المفكر الإستراتيجي، أخر تطورات ومستجدات الأوضاع في قطاع غزة والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في اليوم ١٤٢ مم الحرب.

وأضاف سمير فرج، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج ، إسرائيل عملت على إجبار أهالي قطاع غزة إلى منطقة رفح الفلسطينية منذ بداية العدوان الإسرائيلي، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يريد إيقاف الحرب حتى لا يحاسب ويحبس.

وتابع اللواء دكتور سمير فرج المفكر الإستراتيجي، أن هناك جولة جديدة من المفاوضات في باريس وخرجت بخطوط عريضة على الاتفاق وقف إطلاق لمدة 6 أسابيع.

وأشار إلى أن يتم الإفراج عن ٤٠ رهينة مقابل ٣٠٠ سجين فلسطيني في سجون الاحتلال، وخروج القوات الإسرائيلية خارج مدن غزة وزيادة شاحنات مساعدات غزة، والسماح لأهالي غزة بالعودة إلى الشمال.