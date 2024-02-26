النساء رواد المبادرة.. هكذا استطاعت "هن" تحويل جبل إيفرست من قمم لقمامة المتسلقين إلى مركز لإعادة تدوير وصناعة حرف يدوية

تنسج سونيتا كوماري تشودري بهدوء أطوال الحبال، وتربطها بالعشب الذي تم جمعه من ضفة النهر في قريتها دانغ، فهي تشكل المواد بمهارة في صندوق مجوهرات، وأثناء قيامها بالنسج، تقوم بإرشاد مجموعة صغيرة من النساء حول كيفية التعامل مع المواد، وقد كانت الحبال التي تستخدمها تشودري والأخريات بمثابة شريان الحياة لمتسلقي الجبال الذين يتسلقون جبال نيبال، ثم تم رميها بعد ذلك، وكانت تشكل أحد مكونات القمامة على مرتفعات جبل إيفرست.

وخلال السنوات الماضية، تزايدت المبادرات الحكومية لتنظيف المواد المهملة في الجبال، خصوصا منذ عام 2019، وتجد النفايات، بما في ذلك الحبال، حياة جديدة الآن، حيث تحولها الأيدي الماهرة مثل تشودري إلى عناصر للبيع مثل الصناديق وحصائر الطاولة، وهكذا تساهم المبادرات المجتمعية في إصلاح ما أفسد البشر، وتحويل القمامة من عبئ، إلى أن تكون مواد للصناعة، وهي الظاهرة التي رصدتها صحيفة NPR الأمريكية.

الحبال تتناثر داخل الجبال

"في البداية، لم أكن أعلم أن هذه الحبال تم جمعها من الجبال"، هكذا تحدثت تشودري وهي تثني ولف حبلًا أزرق اللون بخبرة في صندوق بيضاوي الشكل، وعلى يسارها، توجد حاوية تحتوي على أدواتها – مقص ومسامير معدنية، حيث تنتشر على الأرض العديد من الحصائر التي صنعتها، وكل منها عبارة عن مزيج نابض بالحياة من الأصفر الذهبي والأرجواني والأزرق، وتقول: "علمت لاحقًا أنه تم جمع الحبال أثناء حملة تنظيف الجبال، والأشخاص مثلي، وهم بعيدون عن الجبال ولكنهم ينتمون إلى مجتمع ثارو الأصلي، يستخدمون مهاراتنا التقليدية لتحويل هذه النفايات إلى شيء جديد تمامًا".

وبحسب الصحيفة الأمريكية، تمتلئ جبال الهيمالايا بشكل متزايد بالنفايات المتراكمة التي خلفتها أنشطة تسلق الجبال على مر السنين، ولا توجد بيانات رسمية، لكن تقديرات وزارة السياحة في نيبال تشير إلى وجود ما يقرب من 140 ألف طن من النفايات على جبل إيفرست وحده، وفي عام 2019، أطلقت الحكومة مبادرة يقودها الجيش النيبالي لتنظيف الجبال، ليتم التخلص من النفايات التي تم جمعها عبر ( حملة الجبل النظيف )، بشكل آمن، وإذا كانت قابلة للتحلل الحيوي أو يتم إعادة استخدامها إعادة تدويرها إذا لم تكن قابلة للتحلل الحيوي، والآن تجد بعض هذه المواد طريقها إلى الحرفيات من السكان الأصليين مثل تشودري، وذلك بفضل مبادرة قادتها شيلشيلا أشاريا.

هدفنا آلا تصل النفايات إلى مكب النفايات

تمتلك أشاريا مركز أفني للاستدامة ، وهو شركة لمعالجة النفايات في كاتماندو، وهو من المدافعين عن الإدارة المستدامة للنفايات، وتعمل في حملة التنظيف منذ عام 2019، وتستهدف الجبال مثل إيفرست وماكالو ودهاولاجيري وأما دابلام وأنابورنا، وتقول: "تخضع نفايات الألمنيوم والمعادن الأخرى لعملية إعادة التدوير، لكننا لم نتمكن من إيجاد طريقة لإعادة تدوير، مثل هذه الحبال وعبوات غاز الطهي الصغيرة، لذلك خطر ببالنا أنه يمكن إعادة استخدام النفايات غير القابلة لإعادة التدوير، ولكن لم يظهر الحل إلا بعد أن التقت بمايا راي في إحدى المناسبات".

ساعدت راي، التي تقود مركز نيبال نوتكرافت، في ربط أشاريا مع سونيتا تشودري وفريقها من حرفيات ثارو على أمل تحويل نفايات الجبال إلى فرصة اقتصادية، وتقول أشاريا: "على الرغم من أن هذا قد يبدو غير مهم مقارنة بالنفايات في الجبال، إلا أنها البداية"، وتضيف وهي تعرض بفخر سجادة عشاء مصنوعة من الحبال التي تركها المتسلقون على جبل إيفرست: "نهدف إلى ربط الخبرات المحلية والنفايات الجبلية والاقتصاد المحلي، فالهدف هو ضمان عدم وصول أي نفايات تم جمعها من جبل إيفرست والجبال الأخرى إلى مكب النفايات مرة أخرى".

يمر عبر الحبال

وفقا للصحيفة الأمريكية، هناك الكثير من النفايات التي يجب فرزها، ووفقاً لمسؤول الإعلام بالجيش النيبالي، نجحت حملة الجبال النظيفة في انتشال 108 أطنان من النفايات من جبل إيفرست وتسعة جبال أخرى، تشرح أشاريا بينما يقوم العمال بفرز المواد الموجودة في مستودعها بعناية: "بعد جمع القمامة، بما في ذلك النفايات البشرية وبقايا الطعام وأسطوانات غاز الطهي والأكسجين ومعدات تسلق الجبال والحبال والخيام، يبدأ دورنا"، ففي يوم بارد ومشمس في منتصف ديسمبر، يقوم تينغاي راي بتنظيم الحبال والأحذية وعلب الغاز وأكشاك الخيام بعناية في موقع تخزين النفايات في توخا، كاتماندو، وتقول أشاريا إنه يأتي من المنطقة المحيطة بمعسكر قاعدة جبل إيفرست .

وكان راي البالغ من العمر 49 عامًا مرشدًا للرحلات لأكثر من 10 سنوات في قريته الواقعة في منطقة سولوخومبو، ثم عمل لفترة في ماليزيا لكنه فقد وظيفته خلال جائحة كوفيد -19، ويقول راي: "الآن أعمل هنا، وهو أفضل بكثير وأكثر إرضاءً من ذي قبل، حتى لو كان تحويل النفايات الجبلية إلى مواد قابلة للاستخدام عملاً يستغرق وقتًا طويلاً".، فيما تقول أشاريا: "نحن غير قادرين على توفير نفس القدر من المواد الخام [الحبال] لأن عمليات الفصل والتنظيف مكلفة وتستغرق وقتًا طويلاً"، ولا يزال المشروع صغير الحجم، ويشارك فيه حوالي 15 حرفية.

وتُباع الحرف اليدوية الجاهزة في منفذ مركز نيبال نوتكرافت في كاتماندو وفي المعارض الحرفية، حيث تتقاضى الحرفيات أجورهن وفقاً لعدد العناصر التي يصنعنها ويبيعنها، ويكسبن في المتوسط ​​400 روبية نيبالية لكل نصف يوم عمل - أي ما يعادل حوالي 3 دولارات وأكثر قليلاً من الحد الأدنى للأجور في نيبال، وبفضل ساعات العمل المرنة، يمنح المشروع النساء فرصة لكسب المال حتى مع احتفاظهن بمسؤولياتهن المنزلية.

هناك الكثير من العمل في المستقبل

وفي نهاية المطاف، تأمل أشاريا في توسيع البرنامج ليشمل المزيد من النساء ومعالجة المزيد من النفايات، ولكنها تشتكي بأن التقدم كان بطيئا، ويقول أشاريا: "لم نتوصل بعد إلى خطة عمل مستدامة حتى نتمكن من صنع هذه الصناديق والحصائر وحاملات المفاتيح بكميات كبيرة، فنحن بحاجة إلى الاستثمار لمكننة تنظيف النفايات ومعالجتها في المرحلة الأولية حتى نتمكن من تزويد فريق التصنيع بالمواد الكافية لتلبية طلبهم."

وحتى الآن، وصل 55 طنًا من النفايات غير القابلة للتحلل إلى مركز المعالجة في أشاريا، ولا يزال لديهم حوالي 15 طنًا في مخزن التخزين، وتقول: "لقد تلقينا الزجاج والبلاستيك وأغلفة التغليف والحبال والخيام والأحذية والمعادن، فبالنسبة للنفايات القابلة لإعادة التدوير بسهولة، ستستغرق معالجتها من ثلاثة إلى ستة أشهر، ولكن بالنسبة للنفايات التي تحتاج إلى إعادة الاستخدام مثل علب غاز البوتان والأسطوانات والحبال، فسوف تستغرق معالجتها وفصلها سنة أو أكثر."