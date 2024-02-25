السجن 7 سنوات لـ ميكانيكي أنهى حياة شخص في مشاجرة بأسيوط

عاقبت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات أسيوط ، اليوم الأحد ، ميكانيكي بالسجن المشدد 7 سنوات لاتهامه بإنهاء حياة شخص في مشاجرة بين عائلتين بقرية جزيرة المعابدة بمركز منفلوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة علي فراج و أحمد حسونة عزب نائبا رئيس المحكمة والمستشار أحمد أبو القاسم عضو المحكمة، و أمانة سر أحمد سمير غويل و محمد عبد الحميد حسن .

تعود وقائع القضية رقم 13420 لسنة 2020 جنايات مركز منفلوط إلى ورود بلاغ لمركز الشرطة بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين أفراد من عائلتي " الخطبة و الشلوبه " على اثر خلافات سابقة بسبب الجيرة بينهما ووجود جثة .

جريمة أسيوط



انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز وبالمعاينة والفحص تبين أن الجثة لشخص يدعى " خليل . ع . ع " وتوصلت تحريات المباحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة " محمود . ع . ع " 38 عاما ميكانيكي آلات زراعية .

أشارت التحريات إلى وقوع مشاجرة بين عائلتي الخطبة والشلوبه على خلفية خلافات سابقة بينهما بسبب الجيرة قام على إثرها المتهم بإحضار سلاح ناري بندقية آلية وقام بإطلاق أعيرة نارية مما أسفر عن وفاة المجني عليه .