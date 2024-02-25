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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتابع أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات

حملات إزالة تعديات
حملات إزالة تعديات ومخالفات الغربية

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، جهود الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، في اليوم الثاني من المرحلة الثانية لأعمال الموجة 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، ومخالفات البناء، من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، عن طريق اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا، للوقوف على ما يتم خلال عملية الإزالة .

محافظ الغربية يتابع أعمال رصف طريق ومحور طنطا - السنطة - زفتى

وأسفرت الحملات في اليوم الثاني للمرحلة الثانية عن إزالة حالتين بناء مخالف على مساحة ٧٨م٢ و ٤حالات تعدي على الأراضي الزراعية على مساحة ١٩٩٨م٢  كما تمكنت الوحدات المحلية من إزالة ٣ حالات مخالفات بناء وحالتين متغيرات مكانية غير قانونية .

وشدد محافظ الغربية على استمرار أعمال الموجه 22 بكل شده وحزم  والتعامل والإزالة الفورية في المهد لأي تعد، وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 

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أعمال المرحلة الثانية إزالة التعديات على أملاك الدولة أراضي الزراعية اتصال مرئي السلامة العامة الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي

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