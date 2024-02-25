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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

فيسبوك يفضح لصا يسرق بطاريات السيارات من أسفل الكباري بالقاهرة

المتهم وشريكه
المتهم وشريكه

ضبط رجال الأمن بالقاهرة عاطل وشريكه لتورطهم في سرقة بطاريات السيارات أسفل أحد الكبارى بالقاهرة ، وتولت النيابة التحقيق .

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة بطاريات السيارات أسفل أحد الكبارى بالقاهرة.

بالفحص تم تحديد وضبط المذكور تبين انه عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث ، وأقر بأنه وراء إرتكاب العديد من وقائع سرقة البطاريات وتصريف متحصلات السرقة لدى عميله (ميكانيكى "له معلومات جنائية").. تم ضبطه وبحوزته عدد (3 بطاريات سيارات).

وبمواجهته أقر بشرائه المسروقات رغم علمه كونها من وقائع سرقة، وأضاف بإرتكابه (3) وقائع سرقة أخرى مماثلة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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