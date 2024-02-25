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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

خصم 50% خلال هذه المدة.. كيفية دفع مخالفات المرور

صدى البلد

كيفية دفع مخالفات المرور يبحث عنها عدد كبير من المواطنين وخاصة من الموبايل، لاستكمال أوراق تراخيص السيارات، وذلك من خلال بوابة  مخالفات نيابة المرور.

كيفية دفع مخالفات المرور

رابط الاستعلام  ودفع عن مخالفات المرور

وتوفر النيابة العامة عبر بوابة الحكومة المصرية خدمة للمواطنين للاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة وسدادها أو التظلم عليها، من خلال الرابط التالي https://bit.ly/3aPtbnW

 

الاستعلام عن المخالفات برقم السيارة

يمكنك الاستعلام عن مخالفات المرور من خلال عدة خطوات وهى:

1 -  الدخول إلى موقع النيابة العامة لخدمات المرور عبر الرابط التالي https://bit.ly/3aPtbnW .

2 -  اختر أيقونة الاستعلامات.

3 - حدد نوع الاستعلام عن مخالفات المرور سواء كانت رخص المركبات أو مخالفات رخص القيادة.

4 - اضغط على أيقونة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة.

5 - اكتب بيانات لوحة السيارة سواء حروف وأرقام أو أرقام فقط.

6 - اضغط على أيقونة إجمالي المخالفات.

 

كيفية دفع مخالفات المرور

كيفية التصالح علي مخالفات المرور ، من خلال بوابة مخالفات نيابة المرور، التي تتيح للمواطنين خصم 50% لمدة 3 أيام للتصالح.

كيفية عمل التصالح علي مخالفات المرور

يمكنك عمل تصالح علي مخالفات المرور من خلال اتباع الخطوات التالية:-

  1. الدخول إلى موقع النيابة العامة لخدمات المرور عبر الرابط التالي https://bit.ly/3aPtbnW .
  2.  اختر أيقونة الاستعلامات عن مخالفات المرور.
  3. حدد نوع الاستعلام عن مخالفات المرور سواء كانت رخص المركبات أو مخالفات رخص القيادة.
  4. اضغط على أيقونة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة.
  5. اكتب بيانات لوحة السيارة سواء حروف وأرقام أو أرقام فقط.
  6. اضغط على أيقونة إجمالي المخالفات.
  7. حدد الاختيار علي مربع التصالح علي المخالفات
  8. الموافقة علي الشروط والأحكام
  9. اتباع عمليات الدفع الألكتروني
  10. انتظار نتيجة التصالح

 

كيفية دفع مخالفات المرور

 

طرق دفع مخالفات السيارة اونلاين

ولدفع مخالفات المرور عليك الدخول خلال موقع النيابة العامة على بوابة الحكومة المصرية، ثم الدخول على خدمات نيابة المرور، ثم اختيار الدفع والاختيار بين الدفع إلكترونيا أو عند الاستلام.

وتتاح خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور وتقديم طلبات التظلم ومتابعة الطلبات المقدمة للتظلم على مخالفات المرور، وأيضا طرق دفع مخالفات المرور، من خلال موقع النيابة العامة على بوابة الحكومة المصرية.

 

كيفية دفع مخالفات المرور

مادة ( 72) مكررا 
تسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد على ستين يوما إذا إرتكب قائد المركبة فعلا من الأفعال الآتية :


السماح بوجود ركاب على الأجزاء الخارجية للمركبة .
قيادة المركبة ليلا بدون إستعمال الأنوار الأمامية المقررة والأنوار الخلفية الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة وذلك حتى ولو كان عدم إستعمال الأنوار يرجع إلى عدم صلاحيتها أو عدم وجودها بالمركبة 
إستعمال الأنوار المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر فى شأن إستعمالها .
وقوف المركبة ليلا فى الطريق فى الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة .
إستعمال قائد المركبة لها فى غير الغرض المبين برخصتها .
ترك المركبة بالطريق بحالة ينجم عنها تعرض حياة الغير أو أمواله للخطر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها .
عدم إتباع قائد المركبة لإشارات المرور وعلامات وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير .
عدم إلتزام قائد المركبة الجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير فى الإتجاهين .
عدم إبلاغ قائد المركبة الجهات المختصة عن الحادث الذى وقع له ونشأت عنه إصابات للأشخاص كذلك عدم الإهتمام بأمر المصابين أو نقلهم لأقرب مركز إسعاف أو مستشفى عند الضرورة .
قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة أو بطريقة تعرض الأرواح أو الممتلكات للخطر .
قيادة مركبة آلية غير مرخص بها أو كانت رخصتها قد إنتهت مدتها أو سحبت رخصتها أو لوحاتها المعدنية .
قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للإستعمال .
قيادة مركبة برخصة قيادة لا تجيز قيادتها .
تعمد قائد المركبة تعطيل حركة المرور فى الطريق أو إعاقتها .
إستعمال أجهزة التنبيه على وجه مخالف للمقرر فى شأن إستعمالها .
إعتداء قائد المركبة على رجال المرور بالقول أو بالفعل أثناء أو بسبب تأديتهم للوظيفة .
إستعمال المركبة فى مواكب خاصة أو فى تجمعات دون تصريح من الجهات المختصة .
مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة أو إرتفاعها أو عرضها أو طولها .
السير فى عكس إتجاه حركة المرور فى الطرق . 
ومع عدم الإخلال بحكم المادة 73 يجب أن يتم سحب الترخيص من المخالفات بمعرفة ضباط المرور.
 

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