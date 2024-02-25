الحكومة تتعهد بتشغيل الشهر العقاري في منطقة الأميرية خلال 3 أسابيع

ناقشت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، خلال اجتماعها اليوم الأحد، طلب الإحاطة المقدم من النائب عمرو رشدي، بشأن التأخر في إنشاء شهر عقاري بمكتب بريد منطقة الأميرية - محافظة القاهرة، وذلك بحضور ممثلي هيئة البريد ومصلحة الشهر العقاري.

واستعرض النائب عمرو رشدي، طلب الإحاطة خلال اجتماع اللجنة، مؤكداً أن هناك حاجة ملحة لإنشاء الشهر العقاري بمنطقة الأميرية نظرا لأن المنطقة بها كثافة سكانية عالية وتحتاج لخدمات الشهر العقاري للتيسير على المواطنين وخاصة كبار السن والسيدات وذوي الاحتياجات الخاصة.

ولفت مقدم طلب الإحاطة إلى أن هناك تأخيرا قرابة العام في تنفيذ إنشاء شهر عقاري بمكتب بريد منطقة الأميرية، مطالبا بسرعة التنفيذ والتشغيل لتوفير الخدمة لأهالي منطقة الأميرية.

وأكد ممثلو الحكومة من هيئة البريد ومصلحة الشهر العقاري، خلال الاجتماع، أن هناك حرصا على تشغيل الشهر العقاري في مكتب بريد الأميرية، وتعهدوا بأن يتم تشغيله فعليا خلال 3 أسابيع.

وفي نهاية الاجتماع، أوصت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بسرعة إنشاء الشهر العقاري في مكتب بريد منطقة الأميرية والتنفيذ خلال ثلاثة أسابيع.